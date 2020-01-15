【中美貿易協議】採購目標驚人　美國供貨與中國買貨都是問題

據外媒報道，中國在第一階段貿易協議中承諾採購美國商品的數字「大得驚人」。大宗商品交易商和分析師表示擔心，認為美國的供貨能力和中國的消化能力都是個問題。

綜合媒體1月15日報道，中美第一階段貿易協議簽約儀式臨近，市場中流傳幾個不同版本的協議文本細節。然而，不管哪個版本都顯露出，第一階段協議採購目標大得驚人。

路透社14日報道，消息人士透露，中國承諾未來兩年增加購買近800億美元美國製成品，並再購買逾500億美元能源商品。同期中國還將增加購買約350億美元的美國服務。

該人士稱，第一階段協議要求中國在兩年內增加購買約320億美元的美國農產品，相當於每年增加約160億美元。若以美國2017年農產品出口規模240億美元為基準，總額將接近美國總統特朗普宣稱的400億美元的年度目標。

10月11日，美國總統特朗普與在中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴進行新一輪中美經貿高級別磋商（AP）

上述採購肯定會縮小兩國間每年約3,000億美元的貿易逆差。然而，研究中國大宗商品的分析人士仍不相信，中國政府能在不威脅與其它供應國的貿易關係、不損害本國生產商利益、不大幅改變進口標準和配額的情況下，消化如此大量的美國商品。

「中國要麼大幅增加進口，減少目前佔GDP 1.5 %的經常帳戶盈餘，要麼進行貿易轉移，將進口從與美國競爭的現有商品供應國那裏轉移到美國。」Natixis亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示「我認為出現第二種情況的可能性更大。」

一位駐中國的穀物貿易商稱，中國承諾兩年內的美國農產品進口增量「令人震驚」，因為這個數字超過了中國一年進口美國農產品的總規模。如果320億美元是總規模，而不是增量，那就更合理了。

荷蘭國際集團（ING）駐香港的大中華區經濟學家彭藹嬈表示，從一個生產國採購以美元計如此大固定規模的農產品，也有可能造成供應受擾，扭曲國際農作物價格。

一位穀物交易商也認為：「如果如此大量的（產品）進入中國，（在國內市場）對我們而言將是一場災難。」

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中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進1月14日在Twitter上說「據我所知，中國確實承諾擴大從美國的進口。中國有一個快速增長的巨大市場。但是美國能否提供足夠的、中國市場歡迎的產品，並在價格上具有競爭力，這對美國來說更是一個考驗。」