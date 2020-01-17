【外媒怎麼看】中國第四季經濟趨穩定　觀望貿易協議影響

中國國家統計局1月17日公布經濟數據，2019年全年國內生產總值比2018年增加6.1%，符合預期，卻是29年來最差數字。經濟學者指出，中國第四季經濟情況轉趨穩定，屬正面訊息。不過即使中美簽署第一階段協議，關稅尚未全部撤銷，經濟前景仍然有待觀望。

消費者新聞與商業頻道：企業信心增強

分析員將中國經濟數據解讀成正面訊息。報道引述摩根資產管理環球市場策略師朱超平指，隨中美貿易談判取得進展，企業面對的不穩定因素減少。雖然華府維持大部份關稅，中美簽署第一階段協議意味情況不會惡化，企業信心未來將持續改善。

英國廣播公司：貿易戰或有助中國經濟

報道指出，中國國內生產總值增長符合北京預期，北京多年來也嘗試掙脫難以持續的爆發式增長。經濟急速增長破壞自然環境，也引致無法償還的債務急增。政府推出刺激措施，確保經濟平穩增長，不過未來的問題在於誰會獲得銀行借貸。

中國公布經濟數據，全年國內生產總值比上年增長6.1%，符合6%-6.5%的預期目標。（美聯社）

彭博社：中國走出急流但非一片坦途

彭博社經濟部認為，中國12月份經濟活動比預期強勁，帶動2020年初經濟趨穩定。中美簽署第一階段協議讓中國走出急流，不過未來並非一片坦途。美國關稅持續導致對外行業受壓，情緒仍然低落。

紐約時報：巨額債務構成壓力

長年由借貸和消費帶動的經濟增長對中國公司和地方政府構成巨額債務。中國玩具製造商、初創企業和汽車製造商等都出現現金短缺的問題。2019年最後三個月，公司對顧客、員工和債權人的逾期付款甚至創新高。