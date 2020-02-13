武漢肺炎確診病例暴增10倍　美媒稱「壞數字中的好消息」

中國湖北省12日當天新冠肺炎確診病例激增10倍，西媒聚焦這一明顯的數字變化，同時也關注到這組「壞數字」中的好消息因何而來。

抗擊新冠肺炎的「戰役」或迎來曙光。圖為2月12日，來自安徽醫療隊的王鴻（左）準備接收轉運來的患者。（新華社）

綜合媒體2月13日報道，截至2月13日9時，中國新冠肺炎確診人數59,747人，疑似病例16,067人，治癒人數5,864人，死亡人數1,363人。其中，湖北衛健委13日最新數據顯示，2月12日當天湖北省新增確診病例14,840例，新增死亡242例，累計確診48,206例。

不難發現，中國新冠肺炎新增確診人數暴增10倍，主要來源於湖北一省。這個數字與前幾日的連降形成巨大的反差。西方主流媒體紛紛進行追蹤報道，而西媒在這組「壞數字」中找到了好消息的解釋與答案。

美國彭博社（Bloomberg）13日報道，在湖北省政府開始增加通過成像掃描確認的病例以及以前用核酸檢測試劑盒確認的病例後，中國湖北省官方診斷的新冠狀病毒病例數量激增了45％，達到近50,000例。

湖北衛健委13日的一份聲明中表示，現在將開始包括「臨床診斷」確診的病例，這是指使用CT成像掃描來診斷患者。以前，如果不進行額外的核酸檢測，許多通過CT掃描發現的肺炎樣症狀的患者將不能被診斷為陽性。

在14,840例新病例中，有13,332例來自使用CT掃描的新臨床診斷類別。聲明顯示，湖北省的死亡人數上升了242人，其中135人來自新的診斷方法。

此外，彭博社還稱，突然上漲的確診人數和死亡人數扭轉了前幾日的下降趨勢，這引發了金融市場震盪。美國股票期貨與離岸人民幣一起回落，日圓上漲。

英國廣播公司（BBC）13日稱，中國湖北省13日有242人死於新冠肺炎，這是疫情爆發以來死亡人數最多的一天。湖北已開始使用更寬泛的定義來診斷人員，這是造成病例上升的主要原因。然而，此前作為疫情爆發地的湖北確診人數一直趨於穩定。

湖北省佔中國總感染率的80％以上，現在該省確診病例中包括「臨床診斷病例」。這意味着確診病例包括那些表現出症狀並進行CT掃描以顯示肺部受感染，而不是僅依靠標準核酸測試。

同時，世界衛生組織（WHO）表示，預測這一流行病的開始、中期或結束還為時過早。世衛組織總幹事警告道，這次疫情仍可能朝任何方向發展。

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美國商業內幕（Business Insider）報道，自2019年12月在武漢爆發疫情以來，中國湖北衛健委13日的報告顯示單日新冠肺炎確診人數和死亡人數均創下新高。

巨大的增長可能是由於湖北省統計和報告病例的方式發生了變化。這意味着根據以下事實對患者進行診斷：他們的症狀與新冠狀病毒相匹配，或者CT掃描表明他們患有該病毒，但無法確定核酸檢測試劑盒結果陽性。

報告顯示，在14,840例新病例中，有13332例被「臨床診斷」，這些臨床診斷未包含在湖北省以前的每日病例計數中。

診斷方式趨於更加嚴格和嚴謹，這對疫情防控而言本身是個好消息。西方主流媒體似乎讀出了13日壞數字中的好消息。這也意味着中國聯手全球多個國家齊力防控新冠肺炎的「戰役」或引來曙光。