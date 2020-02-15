特朗普自稱有權干預刑事案　美媒：這不合憲法

美國總統特朗普（Donald Trump）2月12日表示，在其競選團隊前顧問斯通（Roger Stone）的案件中，他有絕對權力告訴司法部應該怎麼做。美國《紐約時報》當天發表社評，稱憲法沒有賦予他這種權力。

美國華盛頓地區法院2019年11月15日裁定斯通（Roger Stone）7項罪名成立（Reuters）

斯通是特朗普的好友和政治顧問，在特朗普2016年競選總統期間，他擔任競選團隊的非正式顧問。但2019年11月15日，法院裁定斯通向國會作虛假陳詞、干擾其他證人作供和妨礙司法公正等罪名成立，可能遭判刑。

特朗普2月12日在一次簽字儀式上被問及關於斯通案的問題。他表示，認為判刑是件荒謬的事。當被問及會否要求司法部修改判決時，特朗普表示，他絕對有權力這樣做，不過他沒有與司法部談過這件事。

《紐約時報》就此稱，事實上特朗普沒有這樣的權利。憲法要求總統監督法律忠實地執行。

《紐約時報》又稱，當政府高級官員濫權，通過執法機關來達到個人目的，無論是保護盟友還是攻擊敵人，均觸犯民主憲政的核心，文章稱，這些人嘲弄「法律面前，人人平等」的原則，等同於自打嘴巴，因為這是共和黨和民主黨都在努力遵守的原則。