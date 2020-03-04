【超級星期二】外媒點評勝負：拜登大贏家　桑德斯續獲年輕人支持

美國3月3日「超級星期二」（Super Tuesday）初選投票結束，四人的混戰很快變成參議員桑德斯（Bernie Sanders）與前副總統拜登（Joe Biden）兩頭馬車的爭奪戰。外媒點評拜登成為大贏家，桑德斯也取得小勝。

「超級星期二」是選戰的重要轉折點，英國廣播公司（BBC）分析指出，桑德斯與拜登均是今次選戰的贏家，而彭博（Michael Bloomberg）及沃倫（Elizabeth Warren）就失敗收場。

超級星期二：分析認為拜登在「超級星期二」中取得勝利。（AP）

大勝：拜登

拜登延續南卡羅來納州的勝利，在「超級星期二」反勝最大敵人桑德斯，有望取得更多黨代表票。他獲得退選的南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttgieg）及參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）支持，為他提供一定幫助。

在南部，拜登繼續獲得黑人選民的支持，分別在北卡羅來納州（North Carolina）、維珍尼亞州（Virginia）及亞拉巴馬州（Alabama）取得約六成選票。報道相信這有助抵銷桑德斯在德州的優勢。

小勝：桑德斯

桑德斯比起2016年大選有明顯進步，他今次不但得到自由派白人支持，更吸納拉丁裔選民，尤其是年輕人的支持。桑德斯在29歲以下選民的支持度有65%，大幅拋離拜登的17%。

報道也指出，桑德斯努力贏得兵家必爭之地加州，以抵銷他在其餘至少8個州份的劣勢。

超級星期二：桑德斯預計能在「大票倉」加州取得初選勝利（AP）

失敗：彭博與沃倫

彭博在「超級星期二」花費巨額資金全力宣傳，但分析認為，這些精美廣告似乎都無濟於事，未能為彭博贏出選戰。

沃倫也在選戰中面臨很大壓力，報道認為，若她選擇退選，她會支持誰將影響戰局。