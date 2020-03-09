【新冠肺炎】美媒稱特朗普政府錯失抗疫先機

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續擴散，美國多州先後宣布進入緊張狀態。有美媒指美國政府因應對疫情失當，導致即使有那麼多時間準備，仍然無法阻止疫情在社區傳播。

華盛頓是美國爆發疫情的重災區之一，目前該州的感染者及死者大都與該區的一間護老院有關。（AP）

新型冠狀病毒肺炎疫情1月在中國大規模爆發，繼中國採取封城措施後，美國亦很快宣布措施，限制中國旅客入境。但美國《華盛頓郵報》評論指出，措施只能為美國爭取時間，單純限制措施並不足夠。

評論指出，美國在2月期間並未有充分利用機會，制訂措施防止病毒蔓延，包括準備更有效的檢測工具，及為全國醫療單位提出合適指引。報道指儘管總統特朗普（Donald Trump）聲稱檢測工具有多「完美」，美國的第一批檢工具事實上有缺陷，不一定能得出正常結果，這專家花了三周才找到原因並改善。

第二，評論亦指出政府在檢測指引上太保守，在最初的指引中政府僅要求向曾前往中國旅遊或與確診者有密切接觸，同時出現病徵的人作出檢查。用以檢察的工具亦不足，限制檢測效率。

評論亦批評特朗普對疫情過分樂觀，繼常表示「疫情受到控制」讓醫療單位及社區鬆懈。

儘管特朗普在6日簽署批出83億美元的抗疫預算，但有指這一切應來得更早。美國目前已累計已有332人確診，共造成17人死亡，並已出現社區局部爆發的跡象。