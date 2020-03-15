【新冠肺炎】《時代》刊文：港人自覺防疫　歐美各國可借鑑

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球肆虐，《時代》（TIME）周刊3月13日評論指出，雖然香港與中國內地只有一河之隔，但在今次疫情中能將確診個案保持在較低水平，值得歐美等多國效仿。

新冠肺炎：《時代》周刊認為，港人在2003年的「沙士」中汲取經驗，所以今次能更好對抗武漢肺炎疫情。（Reuters）

反應迅速

《時代》周刊認為，香港、台灣及新加坡在防疫中相對成功的關鍵，在於由一開始就作出積極反應。

評論指出，雖然世界衛生組織（WHO）1月30日指出，無理由因武漢肺炎就對中國發出旅遊或貿易限制，但台灣、香港及新加坡都相繼在2月初，都對來自中國的旅客實施積極的旅行限制。

評論形容，這三個地方的預防措施付出巨大經濟代價，但同時阻止疫情擴散。

新冠肺炎：《時代》周刊認為，香港早在2月初對來自中國的旅客實施旅行限制，是防疫相對成功的關鍵之一。圖為本港醫護在2月初通過以罷工要求政府「封關」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

民眾自覺與謹慎

《時代》周刊指出，香港是世上人口最稠密的地方，不過疫情爆發下，港人很快就付諸實踐社會隔離，民眾自願「宅」在家中，如非必要都較少出門。

評論又引述中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，港人在面對疫情時非常謹慎，這些預防措施有效地使確診人數大大減少。

《時代》又指出，雖然港人在這9個月的反修例運動中對政府不信任，但在公共衛生的信念仍然完好無損。人們不想生病，所以即使不喜歡政府，他們實際上也遵守公共衛生措施。