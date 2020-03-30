【新冠肺炎】特朗普3大管治風格　導致美國史上最糟情報失誤

美國《外交政策》（Foreign Policy）網站3月25日發表題為《冠狀病毒是美國歷史上最糟的情報失誤》，指美國疫情是它史上最糟情報失誤的結果，比日本偷襲珍珠港以及「九一一」恐怖襲擊更令人生氣，而這是緣於特朗普領導的失敗。

新冠肺炎疫情在美國大爆發，美國總統特朗普在危機應對上的處理方式受到質疑。（AP）

撰文的Micah Zenko（音譯：邁卡・善幸）寫道，特朗普政府不論在疫情爆發方面認真對情報社群就病毒發出的特定的、三番兩次的警告，或是就已在預測中的威脅大力推動國家層面應對，都是一而再、再而三地失誤。其實聯邦政府是有能力及資源去應對的，但不幸地特朗普政府的官員做出一系列判斷（將疫情危害最少化），以及決定（拒絕按緊急程度採取行動），不必要地導致美國公民處於較不安全的狀態。

邁卡指出，特朗普令美國公民遭遇「災難性、策略性驚奇」，但這跟珍珠港事件、伊朗伊斯蘭革命、或尤其是與「九一一」事件不同。美國的新冠肺炎疫情是「前所未見的冷漠以及蓄意的情報發布所致」。他寫道，美國正在展開的疫情危機「唯一責任」是在現屆白宮。

他說，關於特朗普的領導風格，他從疫情中有3個痛苦的觀察，這解釋美國為何在面對正在變差的疫情。第一是特朗普一旦相信任何東西——不論它有多差、不論它的資訊有多不足或不準確，他仍然完全在他的第一印象或判斷下錨或紮根。第二是特朗普的判斷是有「高度傳染性」，它會「感染」幾乎每一位跟特朗普這位「第一帶菌者」接觸過的官員或顧問。這導致他身邊都是這些附和他人，或是如某人不附和特朗普，他或她就會被炒。第三是特朗普政府惡劣的判斷，會「污染」聯邦政府所有從事政策制定的部門，這是在幾乎沒有遭到反抗或合理質疑的情況下發生。