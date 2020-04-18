【新冠肺炎】紐約時報：中國「戰狼外交」削弱習近平國際地位

美國《紐約時報》4月17日報道，中國國家主席習近平成功利用新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情增強國內政治權力，不過中國共產黨用來實現同一目標的工具卻有損中國的國際地位。

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中國大外宣引起反彈

報道指出，中國要求外國稱讚習近平抗疫有功，換取得到中國的醫療物資和專家援助，並且指控西方國家未能保護國民。過去一周，中國的行為或言論已經掀起法國、英國和多個非洲國家反彈。荷蘭、西班牙和捷克一方面抱怨從中國採購到劣質醫療物資，歐盟另一方面發聲明感謝台灣捐贈口罩。報道形容，歐盟過去可能擔心冒犯北京，如今情況大不同。

中國政府在疫情起源方面引起困惑，又指西方政府防疫成效不如中國。這些鞏固習近平國內地位的作為，都讓中國以專家與醫療物資援助疫情嚴重國家的好意付諸流水。

習近平和美國總統特朗普（Donald Trump）言語上雖未交鋒，美中關係仍急劇惡化。愈來愈多跡象顯示，這場疫情迫使其他國家重新思考與中國的關係。

日本因為憂慮中國的可靠程度，承諾提供20億美元協助企業將產線移出中國。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也質疑中國抗疫模式值得民主體制學習的論述，近期接受英國傳媒專訪時說，不要天真相信中國疫情處理表現好很多。

圖為4月1日，塞爾維亞首都貝爾格萊德街頭出現巨型廣告，用塞爾維亞語和中文寫上「感謝您，習大哥」，感謝中方支援。（路透社）

專家：強勢論調不利對外關係

習近平近期與多國元首通話，不斷強調病毒傳播無國界，全球應共同對抗疫情，中國願和世界分享經驗。北京不但意圖處理這場數十年來最嚴重的國際危機，並且在中國民間對政府處理疫情極為不滿之際，爭取其他國家領袖背書。

北京不滿全球各地反中情緒，卻對中國內部因疫情引發的種族歧視視而不見，廣州非裔居民遭房東驅逐就是例子。加納、肯尼亞、尼日利亞等非洲國家為此相繼召見中國大使抗議。

中國外交部發言人趙立堅3月拋出病毒可能是美軍帶到武漢的陰謀論，奉行捍衛中國形象並攻擊其他國家的強勢路線。《環球時報》4月16日英文評論稱為「戰狼外交」，聲稱中國被壓着打的日子已經過去，西方外交官「失勢」。

加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）表示，這種因習近平而出現的強勢論調不利對外關係，並可能招來中國將公共衛生緊急事件政治化的批評。

過去與中國關係友好的國家已經開始抨擊北京。意大利參議員薩爾維尼（Matteo Salvini）3月在國會發言時說，如果中國刻意隱匿疫情，無異於對全人類犯罪，「那些感染全世界的人不配當救世主」。