【新冠肺炎】病毒來自武漢實驗室掀爭議　外媒：中美圖轉移視線

近日有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）來自中國武漢實驗室洩漏的講法甚囂塵上，外界對此看法兩極。法國政府稱暫無證據顯示病毒與武漢實驗室有關聯，美聯社就認為有關講法暫無理據。

新冠肺炎：近日有關新型冠狀病毒肺炎來自武漢實驗室的講法甚囂塵上。圖為4月12日武漢一名居民戴上口罩和防護服。（AP）

美國多家媒體與特朗普政府，近日都提及新冠病毒源自武漢一家實驗室的可能；與此同時，諾貝爾醫學獎得主、法國病毒學家蒙塔尼耶（Luc Montagnier）4月16日亦認為，病毒是武漢實驗室發生意外的結果。

對於有關講法，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）辦公室4月17日稱，迄今為止，無證據顯示新冠肺炎和武漢市的實驗室有關聯。

英國廣播公司：目前未有證據

英國廣播公司（BBC）指出，早在1月已有病毒來自實驗室的說法。報道認為，武漢實驗室研究蝙蝠的冠狀病毒並非秘密，新冠病毒的確有可能因人為差錯外洩，但強調目前還未有證據。

美聯社：圖轉移民眾視線

美聯社18日引述專家指出，病毒不太可能從武漢實驗室疏忽洩漏。報道又提及中國外交部發言人趙立堅3月時有關美軍投毒的講法，認為中美兩國都在應對疫情上浪費關鍵時間，所以都試圖利用搖搖欲墜的理論和宣傳，轉移人們對兩國應對疫情的關注。

紐約時報：怪罪中國以挽救選票

《紐約時報》同日的評論亦指出，特朗普政府試圖將責任歸咎於中國，以轉移外界政府處理疫情的嚴厲批評。評論認為，共和黨人相信怪罪中國，並利用美國對北京的敵意，是挽救特朗普在總統大選中的最好方法。