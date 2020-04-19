【新冠肺炎】美國學者福山：新自由主義已死　唯中國模式難以複製

新冠病毒（COVID-19）在全球範圍內迅速傳播，給世界的人民帶來嚴重危機。而在應對疫情的過程中，那種國家體制更有優勢成為輿論討論的話題。

法國《觀點周刊》4月9日刊登著名美國政治學家福山（Francis Fukuyama）的專訪。

譯文：李加平

《觀點周刊》：柏林牆倒塌後，您斷定自由民主制國家的勝利。但是到底發生了什麼，這些國家對抗病毒時竟表現得如此差？

福山：我不認為政體的類型與應對疫情的治理效果之間有任何聯繫。唯一的例外是中國，它本可以表現的更好，但是在它提供的數據方面卻仍然存在一些疑點，而且它還使病毒傳播到了其領土外。在民主政體中，有些國家表現的很好，例如韓國、德國和北歐國家，有些則要糟得多，例如意大利、西班牙和法國。

如果一定要找到關聯的話，大概要着眼於民粹主義國家或由民粹主義領導人領導的國家，例如特朗普（Donald Trump）在的美國，博索納羅（Jair Bolsonaro）在的巴西，洛佩斯・奧夫拉多爾（López Obrador）在的墨西哥，歐爾班（Viktor Orbán）在的匈牙利。這些國家的情況都很糟，因為他們的領導人一直否認這場疫情，為保持統治者的聲望而故意淡化疫情。因為拒絕採取必要的行動，他們使整個國家走向了災難。同樣，白俄羅斯和俄羅斯等獨裁政權也將受到疫情的重創。

現年68歲的福山因於柏林牆倒塌和冷戰社會主義陣營崩潰後，在1992年發表第一部作品《歷史的終結與最後的人》而名聲大噪。（Getty）

《觀點周刊》：真正削弱西方的敵人竟是一場流感，您是否對此感到驚訝？

福山：我並不覺得這令人驚訝，它只是一系列意外事件的一個，我們不知道這些事件何時會發生，但卻考慮過有這個可能性。我們可以將這類事件與氣候變化進行比較，儘管氣候變化的節奏會更慢些。我們知道所有國家在解決過程中都將遇到很大的困難，但同時也知道這是我們未來生活的一部分。

《觀點周刊》：國家能力難道不是應對疫情的主要準則嗎？

福山：確實，國家能力是關鍵。這一切都取決於國家對公共衛生和緊急情況作出反應的能力，但這同樣也依賴於人民對其國家、領導人及領袖才智的信任。於是問題就變成了：為什麼有些民主國家快速、高效，而另一些卻相反？

真正的分界線在於，有的國家國力強大並擁有高效的衛生政策（無論是以何種形式），而另一些國家國力較弱且沒有這種衛生政策（例如印度次大陸或非洲），後者將會經歷一場災難。

《觀點周刊》：雖然中國採取的措施仍受到一些質疑，但中國難道不是再次證明了，它是自由民主模式的真正替代方案？

福山：中國模式是非西方模式中最成功的一個：國家干預和准資本主義的混合體。這個國家所關切的，即便不能說是實現人民福祉，至少也是向人民提供幫助。

我們不要忘了中國悠久的權力集中的歷史，這一傳統在日、韓等一些鄰國身上都有不同程度的體現。但是，這種模式無法被亞洲以外的國家複製借鑒，例如在拉丁美洲，這種強大政府的傳統並不存在。

像中國這樣的政權更有能力應對緊急情況，但韓國等其他國家若想取得同樣好的成績，則不必訴諸這種強制手段。因此，這次疫情並不能證明中國制度的優越性。

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《觀點周刊》：我們正處於劇烈的逆全球化趨勢中。您對其未來有何預見？

福山：在新冠疫情大流行之前，全球化已經達到了它的最大界限，我們正在考慮遏制全球化。這次疫情將促使人們思考。

不過在許多公司都打算調整散布在世界各地的供應鏈，以便優化資源時，如果仍認為整個經濟領域將把產業調回本國，以實現自給自足，那無疑將是荒謬的。要世界退回到五十年前的發展水平，這是不可能的。儘管逆全球化極有可能出現，但這只是程度問題。

《觀點周刊》：斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz，2001年諾貝爾經濟學獎得主）最近在美國發表了一篇題為《新自由主義的終結與歷史的復興》的文章。您是否也相信這個體系已走向遲暮？

福山：在這篇文章中，斯蒂格利茨把我列為新自由主義者之一，並對我進行了攻擊，原因仍在於我寫的書《歷史的終結與最後的人》。但是，並不能說因為我描述了一個體系（自由主義者將國家視為主要敵人的體系）的絕對地位，就意味着我讚同該體系的價值觀。

相反，我認為如今我們看到了這種新自由主義的彗星之尾，它已經死了，我們將回到20世紀五六十年代的自由主義，即市場經濟、對私有財產的尊重、以及通過干預手段減少社會及經濟不平等的高效的國家三者並存。

大流行再次表明，一個強大的國家是必要的。

《觀點周刊》：若要顛覆您的書名，這可能是個新故事的開始嗎？

福山：這一定要謹慎。我們不會因為聽到蠱惑，就完全拋棄自由主義模式，但是我們必須不惜一切代價改變自由主義、社會保障和國家干預之間的平衡。

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《觀點周刊》：在您的書名中，「最後一個人」使人想到尼采，也想到那些沒有「權力意志」、沉迷於無聊和安逸中的虛無主義者。我們是生活在這種情況中嗎？

福山：在民粹主義政權和民粹浪潮抬頭的歐洲及美國社會尤其如此。民粹政權向人民保證了現狀，但並不真的關心人民的主要訴求，也不為爭取地位和獲得承認而進行鬥爭。

我認為，這些民粹主義進一步證明了我們確實經歷着「歷史的終結」，因為它們以削弱了的形式重演着那些已經存在的想法：民族主義，法西斯主義。但是這種重演也適用於社會民主主義……

《觀點周刊》：法國正在圍繞口罩問題爭辯不休。目前我們缺少口罩，美國是什麼情況呢？

福山：真糟糕，我們似乎有着同樣的擔憂。口罩和呼吸機的短缺從1月份起就已經被預料到了，但是人們沒有採取任何重啟相關生產的措施。

這證明一個國家為了生存，首先需要專家，需要一個無私致力於公眾利益的人，然後還需要能聽取前者意見並做出相應決定的領導人，而我們的總統卻花了兩個月時間在說大流行與我們無關。

《觀點周刊》：從目前的事件中我們可以得到什麼教訓？

福山：一個政治教訓。作為美國人，我堅持認為，我們絕不能相信像特朗普這樣的總統。在他當選之前，這個罔顧事實真相並且自戀無知的跳樑小丑已經讓我們十分擔憂了。但是真正考驗這類領導人的，是我們正在經歷的危機。

此外，他並未能建立起克服危機所必須的團結和集體信任。如果在發生了這麼多事後，他仍能在11月連任，那麼美國人的問題就真的很嚴重了。

如果是別人當選，那我們就可以將此作為重要的教訓銘記在心。