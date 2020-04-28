【新冠肺炎】美媒：疫情令美國回歸「大政府時代」

美媒4月26日發表一篇題為《新冠病毒意味大政府時代回歸》的文章。《華爾街日報》的文章認為，歷史表明全國性的衝擊，如大蕭條、二戰、金融危機，能以一種持久的方式擴大政府的作用，此次疫情也改變了美國的政治哲學。

上個世紀，大蕭條給美國帶來更大的社會安全網和更多的政府規劃，二戰促成美國完整統一的國防部門，冷戰催生一個州際高速公路。而在過去20年裏，「九一一」事件催生國土安全部和統合的美國情報機構，08金融危機導致聯儲局採取一系列干預措施。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情不僅是一場全面的公共衛生危機，它還帶來大蕭條以來最嚴重的經濟衝擊，迫使美國政府效仿過去的干預計劃並進一步擴大，投入了數萬億美元。

如今美國兩黨和大多數民眾都達成一致，在聯邦和州一級接受了大量新的政府支出——儘管聯邦預算每年赤字已經達到近1萬億美元。

文章稱特朗普比起傳統保守主義者，更符合一個民粹主義政治家。他充分支持這些支出，投入方艙醫院的建設，用總統權力規定企業的生產供應，並要求擴大他的權力。

據《華爾街日報》和美國全國廣播公司（NBC）最近聯合進行的民調顯示，在接受採訪的900名兩黨選民中贊成增強美國政府作用以應對危機的，都佔近三分之二。

保守派經濟智庫「美國指南針」（American Compass）執行董事（Oren Cass）表示，「我們能學到的教訓是，你不可能像打開一個開關一樣，在你有需要的時候就有一個強大、有效的政府。」

聯邦政府和州政府的主動行動也在美國引發強烈的反彈，不少人認為美國政府事做得太多。多地抗議者走上街頭，批評領導人，尤其是州長們是在「越權暫停經濟」，「置美國人的就業和生計於危險」。

「茶黨愛國者」（Tea Party Patriots）的聯合創始人馬丁（Jenny Beth Martin）稱：「我們將是社會主義國家還是資本主義國家？我們已在朝着這個對話前進。」她和她的支持者認為，美國政府採取過度的反應，傷害了普通美國人。「茶黨」最早發起於08金融危機，其強烈反對「大政府」，認為「大政府」下美國政府權力集中過多。

對於左翼來說，危機則增強建立國有化醫療體系的呼聲。參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，疫情更讓人注意到目前「企業式經營系統」的缺點。

前愛荷華州州長，民主黨人維爾薩克（Tom Vilsack）預計，過去的40年中他聽到有關政府無所謂的「政府不重要」以及「政府是問題」的呼聲看來會消失。

對於共和黨而言，「大政府」無疑與該黨名人列根（Ronald Reagan）的名言相衝突。在1979至1982年經濟危機期間，列根1981年在總統就職演說中表示：「當前危機中，政府不能解決問題，政府才是問題所在。」

很多共和黨人認為，疫情與經濟危機是不同的。政府關閉企業和公共場所是為遏制疫情，這意味着採取這些大膽而代價高昂的行動是合理的。2萬億美元援助對於小企業的支持也讓共和黨樂於接受，因為共和黨人認為小企業是更符合他們政治理念的經濟力量。

《華爾街日報》認為，早在疫情暴發前，特朗普就一直在嘗試讓共和黨擺脫列根的傳統保守主義，轉向更民粹主義的政府理念，其政治哲學是敢於用政府權力和財政「滿足美國工薪階層的需求」。

文章認為，在美國走出危機後，將會引發一場關於「大政府」模式的爭論。政治策略師里德（Scott Reed）懷疑共和黨會繼續像他們現在這樣擁抱大政府的意念。他說：「政府的大小將致其與商界的關係更加緊密。但長遠而言，我想中間偏右的共和黨會想將它縮細。」

共和黨可能不會繼續支持擴大政府，他表示，「政府擴大將使其與商界的關係更加緊密。從長遠來看，我認為中間偏右的共和黨會想要一定程度上扭轉這種局面。」一般來說，共和黨傾向於傳統的聯邦模式，賦予各州和州長更多權力。

特朗普政府4月初曾宣布會從一項1000億美元的資金中撥款，幫助沒有醫保的人支付新冠相關費用。這似乎與民主黨左翼長期提倡的全民醫保有所照應。

特朗普支持在低利率時期舉債，這又與共和黨對國家債務和赤字持續的不滿形成矛盾。特朗普試圖藉此為重建和改善美國的基礎設施提供資金。

文章也指出，儘管還無法預測美國政府未來會是什麼樣的模式，但與政治人物的對話顯示，很難期望人們對聯邦政府作用的看法還能像過去一樣。

《華爾街日報》最後認為，從長期來看，疫情帶來的危機的影響將取決於經濟復蘇的速度。民眾的反應可能並不隨意識形態或個人性格改變，而是傾向於在各個層面上建立更有能力的政府。

無黨派民意調查專家塞爾澤（Ann Selzer）表示，「不大放厥詞、更有能力的領導人可能更入時。」