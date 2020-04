澳洲智庫就南極發警告　籲坎培拉減少與中國合作

澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute,ASPI)4月27日以《睜大眼睛:管理澳洲與中國南極關係》(Eyes wide open: Managing the Australia-China Antarctic relationship)為題發表報告。報告稱,澳洲應該「重新考慮其在南極的長期戰略,減少同中國的合作與依賴,以降低風險」。

《澳洲人報》同日報道稱,「這份新報告顯示,澳中在南極的40年關係在不信任程度上達到新高點」。

ASPI在其網站的介紹中自稱是獨立的、跨黨派的智庫,為澳洲策略及國防領袖提供專家意見。它由澳洲政府成立,部分資金來自澳洲國防部以及其他來源,包括贊助以及委託的任務。它亦有從其他國家政府、美國防部獲得資金。

報告認為,澳洲地方政府一直為中國的南極科考提供支援和服務,報告列舉了塔斯曼尼省政府與中國國家海洋局合作為中國南極科考提供支持服務的例子 ,「但中國在南極的地緣政治野心變得愈來愈讓澳擔心」。

報告認為鑑於「中澳關係在更大範圍趨於緊張、中國的全球野心以及對澳可能產生的潛在地緣政治後果」,澳應該在南極與中國拉開距離。

文中指出沒有明確證據表明中國違反《南極條約》,但列出一系列專門針對中國南極科考行動的「建議」,如由澳情報界定期向科學家和南極官員介紹中國的意圖、對澳洲「南極領地」的中國設施進行定期檢查等。

澳洲主張對南極大陸42%的領土擁有主權,但沒有得到國際社會承認。

《澳洲人報》27日以《澳洲採取行動殺掉中國對南極的入侵》(Australia moves to ice China incursion in the Antarctic)為題進行報道。報告稱澳政府已推出一份10年期的科研戰略,以確保澳洲在南極研究中的「領先地位」。分析人士指出,應警惕澳洲一些人將南極合作意識形態化。