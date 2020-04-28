中美政界互相指責之際　兩國學者攜手合作追蹤病毒源頭

美國特朗普政府指新冠病毒源自中國，以及北京政府延遲公布相關訊息，導致疫情蔓延全球造成大批民眾受感染或死亡。在兩國互相指責之際，中國及美國研究人員正在攜手合作，專業地追尋導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒起源。

英國媒體4月27日報道，有「病毒獵手」之稱的美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衞生學院（Columbia Mailman School of Public Health）感染與免疫中心主任利普金（Ian Lipkin）率領的團隊，正與中國科學家合作。他們目的是確定病毒於2019月12出現在武漢之前，是否已在中國其他地方出現。

利普金教授2003年曾為中國應對嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）疫情提供過建議，此後他與中國的衞生專家保持密切聯繫。

英媒報道指出，利普金2020年1月初，他拜訪中國總理李克強，與他討論對這種疾病的應對。

↓↓↓想看世界各地的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 2

利普金是與中國中山大學公共衞生學院檢驗檢疫中心主任陸家海帶領的研究團隊合作。 陸家海接受英媒訪問時說，中國疾控中心幫助他與中國全國的醫院以及地方疾控中心保持聯絡。中美團隊2020年2月展開追蹤病毒的工作。陸家海說，今年稍後時間有可能會有一些研究結果。

中美這兩個團隊合作，是為讓研究團隊接觸到中國全國血液樣本庫，調查新冠病毒在武漢被發現前，是否已經存在人群中。他們對2019年12月、11月，甚至更早的肺炎患者血樣進行檢測。 陸家海這是非常重要的，因為30%至50%帶有病毒的人都是沒有病徵。

陸教授稱兩國研究團隊還在研究多種他們認為有可能是病毒源頭的野生動物血液樣本。他說：「我們想知道動物傳人是如何發生的。」他補充說，他與利普金教授合作是因為後者識別和診斷未知病毒的權威專家。