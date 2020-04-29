美俄罕見聯合聲明惹關注　英媒：中國因素牽動兩國關係

中美兩國因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爭執之際，美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表聯合聲明，提出摒棄分歧，建立信任。英國廣播公司（BBC）4月29日報道，聲明引起外界關注美俄關係的前景。

美國和俄羅斯4月25日發表聯合聲明，紀念第二次世界大戰期間的美蘇軍隊易北河（River Elbe）會師。聲明表示，美蘇易北河會師預示納粹政權的最終失敗， 「易北河精神」是摒棄分歧，建立信任和為更偉大事業通力合作的典範。

2018年7月16日，俄羅斯總統普京和美國總統特朗普在芬蘭首都赫爾辛基舉行雙邊會晤。（Reuters）

美俄罕見的聯合聲明極為引人關注，原因除了大選臨近美國國內對俄羅斯上次干擾大選心存芥蒂之外，還有美國之外對疫情過後世界格局的關心：美中兩大世界強國貿易戰休兵、新冠病毒問題針鋒相對時，美俄如果能夠摒棄前嫌通力合作，結果將會如何？

美俄關係近年惡化 聯合聲明惹關注

美國與俄羅斯之間的矛盾近年來不斷惡化，最關鍵的問題包括俄羅斯入侵克里米亞引起西方國家制裁、敘利亞問題、美國指摘俄羅斯散布假新聞以及美國因為大選對俄羅斯的顧慮。

美國政府官員和國會議員對聯合聲明表示關注。美國德克薩斯州眾議院共和黨議員麥考爾（Michael Mccaul）稱，普京利用疫情為幌子，對內收緊管控，對外發起魅力攻勢。這位眾議院國土安全委員會的主席警告說： 「普京不是我們的朋友，絕不能信任。」

在美國人看來，算得上特朗普又一次上了普京的當。有美國評論人士認為，這是普京借特朗普宣揚自己和俄羅斯，將今日的俄羅斯與當年的超級大國蘇聯相提並論。

俄羅斯似乎對外界關注本次的聯合聲明也輕描淡寫。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peslov）說，外界不要對俄羅斯與美國未來關係 「過於樂觀」，談論兩國關係正常化還為時尚早。

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中美矛盾愈演愈烈

美俄罕見互動引發關注的同時，美國與中國之間就新冠病毒引發的矛盾似乎愈演愈烈。特朗普4月27日繼續批評中國，稱美國政府正在 「嚴肅調查」中國處理新冠病毒爆發的情況，並且暗示可能為美國索償。

中國則多次表示，對病毒源頭和疫情的調查出於政治動機，對國際抗疫合作沒有任何幫助。

報道指出，中美之間在新冠疫情問題上的矛盾短時間內很難消除。而疫情過後，中美關係是否能重修舊好也是一個未知數。正是在中美對壘的緊張局勢下，美俄兩國政府的聯合聲明讓人關注，「這是否預示美國對俄羅斯政策的重大調整？美、俄果真聯手，中國如何應對？難道這會是疫情過後的世界新格局嗎？」

美國著名的俄羅斯問題專家斯滕特（Angela Stent）認為，俄羅斯與中國關係愈來愈密切給美國帶來持續的挑戰。 「華盛頓做不了什麼讓莫斯科離開北京，但至少在政策層面，不要制定讓這兩個國家愈來愈緊密的政策，如與中國的貿易戰和不斷制裁俄國。」