美媒：特朗普政府應對疫情失敗　或令中國取代美國成全球領導者

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續在全球範圍內蔓延，美國有超過100萬人確診感染新型冠狀病毒。美國媒體稱，此次疫情可能會導致世界秩序發生改變。

疫情爆發後，特朗普多次發表驚人言論，例如建議「往體內注射消毒水來殺死病毒」。圖為特朗普在白宮舉新冠病毒簡報會上發表講話。（AP）

美國外交雜誌《國家利益》（The National Interset）4月27日在題為《特朗普政府會讓中國在後疫情時代再度偉大嗎？》的文章中稱，中美在疫情中的不同表現，可能導致世界秩序的重大轉變。

文章稱，中國有效地使用了一種科學、以公眾健康為驅動的方式，來抗擊新冠病毒。相較之下，特朗普則以經濟為重的方式，削弱了科學家和醫學專家的作用。此外，他還拒絕了美國情報和軍事機構提供的相關信息。

文章稱，中國全面的「地緣政治戰略」，從歐洲和非洲帶來了眾多機遇。然而，美國狹隘的策略，則只能把中國台灣和斯里蘭卡當作「棋子」。鑑於特朗普缺乏美國的外交智慧和戰略眼光，面對新冠疫情，他的一系列偏斜、失敗、疑慮和無能，自動地為中國帶來了勝利。

文章稱，為了轉移國內的指責，特朗普最近宣布暫停對世界衛生組織（WHO）的資助，同時對其進行審查，以評估其在應對大流行病時的「處理不當」。而為了提醒美國人，他是抗疫「啦啦隊長」，他還在經濟刺激的支票印上自己的名字，這是一種前所未有的「零售式競選」路數，帶有某種「自卑感」。

中國積極向海外援助、出口大量抗疫物資。圖為92噸來自中國的醫療物資和防護設備抵達瑞士。（AP）

文章稱，特朗普還曾援引《國防生產法案》，阻止向加拿大出口口罩。而此時，中國卻已然成為了「人道主義救援的領跑者」，為其他國家提供了數以萬計的口罩、呼吸機乃至醫生，同時還為歐洲、非洲提供了各種各樣的其他援助。

文章稱，對中國來說，對外援助（抗疫）能夠將「一帶一路」倡議轉變為新的健康絲綢之路，從而提升中國的全球聲譽。

文章強調，疫情當前，中國正發展經濟夥伴關係，推進外交政策目標。而特朗普的短視政策，正導致美國在地緣政治上的自然失敗。如果美國繼續推行失敗的政策、不信任盟友、逃避全球責任，那麼不用有意推進，中國也將在後疫情時代，自動成為世界的領導者。