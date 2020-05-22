【港版國安法】外媒憂削弱投資者信心　美國或終止香港特殊待遇

北京將推動「港版國安法」列入全國人大會議議程，引起國際關注。外媒憂北京的做法削弱投資者信心，並認為有機會導致美國終止香港特殊待遇。

英國廣播公司：美國或重新評估香港自治情況

報道引述智庫戰略與國際問題研究中心中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，「國安法」提案可能導致美國終止香港的特殊待遇、將香港與中國內地同等對待。他認為，鑑於北京的新舉措，華盛頓面臨巨大的政治壓力，不太可能繼續認定香港依然享有足夠自治。但他指出，還需觀望「國安法」的具體措辭，來估量美方舉措。

《華爾街日報》：削弱商業信心

報道稱，中國此舉將給香港的自治帶來打擊。報道形容，北京的舉動出人意料，將推翻香港的自治制度，反映出中國領導層對2019年夏天開始的長期、有時甚至是暴力的騷亂愈來愈感到失望。北京的策略可能招致國際社會的強烈反對，並有可能削弱香港的商業信心。

《華盛頓郵報》：旨在削弱香港自治權

報道形容，推動「港版國安法」是北京迄今最大膽的舉動，旨在削弱香港的自治權，並將這個全球金融中心置於北京完全控制之下。目前，北京正努力改寫讓香港於過去23年享有一定程度自治權的「一國兩制」框架。

報道稱，在不斷侵蝕香港的政治自由之後，北京發出信號，示意「國安法」將成為一個新的工具，能夠直接處理2019年香港街頭爆發的抗議。

《紐約時報》：北京加強對香港控制

報道指，北京將加強對香港的控制。新的「國安法」將使得北京能夠針對香港的示威活動。推動「港版國安法」也是對投資者和旅客的一大打擊。報道提到，香港長年均是中國和外界資金往來的渠道，投資者或擔心香港將成為中國的專制統治範圍之內。

彭博社：加劇美中緊張局勢

報道指，北京推動「港版國安法」引發憂慮，或將重新激起香港的街頭抗爭，並導致美國重新評估香港的特殊貿易待遇。報道也提到，事件或加劇美中緊張局勢。

日本放送協會：港府未能保障國安

報道提到，香港政府過往曾經試圖就《基本法》第23條立法，但不成功。有分析員指，相信北京已經認定，如果由港府就相關條文進行立法工作，將未能保障國家安全。