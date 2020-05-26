【何鴻燊逝世】多間外國傳媒報道死訊　「建立賭博王國稱霸全球」

「賭王」何鴻燊5月26日離世，結束98年的五光十色人生，外國多間主要傳媒都紛紛報道有關死訊，內容除了提及他的發迹史外，家人爭產及在澳門博彩業引起的爭議亦成為重點。

《紐約時報》：他把澳門變成世上最具吸引力的賭博勝地

《紐約時報》提到，何鴻燊永不言敗，並善於運用手段，與有意擊倒自己的對手合作和談判，從他二戰逃難到澳門開始，與日本人打交道而得益，並將所得在戰後的香港成立建築公司致富，再於60年代投身澳門博彩業的獨家經營權。

報道形容，他在1980年代看準中國大陸的資本階級冒起，在澳門的賭場設立貴賓廳制度吸引對方碰運氣，令他的收入急速上升。不過他的博彩王國則被指縱容黑幫和妓女橫行，該報提及何鴻燊在2007年的聲明，指任何涉及博彩業的人士都會面對這種指控。

1961年何鴻燊合組財團投得25年澳門賭業專營權。(資料圖片)

澳門在2002年開放賭權，金沙集團（Sands）涉足當地，主席Sheldon G. Adelson於2007年認為對方形勢不妙，稱對方從沒面對競爭。不過中國政府的這個決定則刺激何鴻燊的博彩王國改革，令澳門超越拉斯維加斯，成為全球最大的賭博勝地。

報道認為，隨住何鴻燊年事已高，令他放下步伐，亦因此成為他的家族兼最大的對手的目標。

路透社：以10元資本發迹

路透社關於何鴻燊一生的文章中，特別以「窮小子」作為小標題，指他在13歲時遭父親離棄，刺激他的奮鬥慾。

該篇報道提及何鴻燊早年接受路透社的訪問，他形容自己在年輕時非常貧窮，表示自己在7天內賺到10元，之後因為戰亂而逃到澳門，並以這10元作為資本發述，自此生意順風順水。

年青時的何鴻燊，十分帥氣，回望一生家庭事業兩得意，地位舉足輕重。（何超蓮FB）

何鴻燊雖被譽為「賭王」，但路透社的文章就提到對方不是豪賭之人，他曾在1999年向《遠東經濟評論》（Far Eastern Economic Review）表示，自己一直呼籲子女及好友不要過份賭博，甚至可免則免。

彭博：家族爭產或不會重演

彭博亞洲版網站在首頁報道何鴻燊離世一事（網站截圖）

彭博社的報道則著眼於何鴻燊家族爭產一事，並引述澳門博奕顧問公司IGamiX 的合夥人Ben Lee的分析，認為何家四房早前曾達成協議，因此認為在「後何鴻燊時代」再次出現不和的機會甚微。

Ben Lee認為，何鴻燊為澳門的博彩業奠下基礎，令其稱霸全球市場。