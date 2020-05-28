【港版國安法】歐美傳媒認為白宮制裁勢在必行　中俄看淡制裁成效

中國全國人民代表大會在5月28日以大比數通過在香港實施港版國安法，而在表決前，國際社會認為北京此舉勢削弱香港的自治，影響一國兩制。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於27日表示，香港已經無法享有高度自治地位，認為華府不應再為香港提供特殊待遇。全球多國傳媒繼續談及事件，歐美傳媒主要認為，美國總統特朗普（Donald Trump）如何表態將影響華府的制裁成效。

美國國務卿蓬佩奧認為，香港已經不能享有一國兩制下的高度自治地位。（Reuters）

華爾街日報：美國外交的兩難局面

《華爾街日報》（Wall Street Journal）提到，美國審視香港的自治地位在過去近30年都屬「例行公事」，但中國通過國安法則刺激華府重新考慮香港的地位，從而制裁推動該法案的中國官員。

報道指，華府雖然採取對中國不妥協的政策，特朗普去年與中國談判貿易協定時，對香港示威的立場比較曖昧，沒有積極支持港人爭取自由。不過隨住簽訂首階段貿易協議，再加上新型冠狀病毒（COVID-19）疫情大爆發，他的立場顯得較為強硬，多次批評北京處理疫情的方式。

美國國會一直支持香港，並質疑中國在人權、經濟政策及領土爭議等問題，因此預計報復北京的措施在短期內推出。不過報道引述分析認為，特朗普政府廢除香港特殊地位的難度，是如何在北京為立法付出沉重代價的同時，亦不會削弱華府對港人的支持，包括他們享有比其他中國大陸公民較為寬鬆的入境限制等。

中美關係受到新型冠狀病毒疫情影響而陷入低谷，港版國安法爭議勢令兩國分歧擴大。（Reuters）

BBC：美國的「核選項」會激怒北京

英國廣播公司（BBC）形容，蓬佩奧的言論是對北京的一個警告，指制裁會為經濟帶來重大影響，但對地緣政治的意義更大。華府的表態勢惹來北京的不滿，導致本身受到貿易戰、疫情及科技競爭而搖搖欲墜的美中關係雪上加霜。

BBC認為，取消香港特殊貿易地位如何幫助當地民眾爭取自治和自由，成為主要問題，憂慮港人成為措施的犧牲品，但美國對中國的戰略影響力仍然有限。

紐約時報：特朗普取態成關鍵

《紐約時報》（New York Times）以「總統特朗普會否與香港站於同一陣線？」（Will President Trump Stand With Hong Kong？）為題，指白宮被迫承認中國收緊對香港控制的事實，蓬佩奧的言論可能為台灣的前途、中國對區內鄰邦甚至全球的行為，但報道認為特朗普是否挺身而出成為關鍵。

報道提到，在2014年的雨傘革命時，特朗普曾在Twitter留言，稱「美國已經有夠多問題，總統奧巴馬不應介入香港示威」，而他上台後繼續以「Twitter治國」，包括在最近的陣亡烈士紀念日的長假期中多番留言，但對香港形勢隻字不提。

該篇文章認為，美國及盟友或沒法阻止中國崛起，但他們起碼仍有方法讓習近平政府清楚知道，限制香港自由的代價，因此相信特朗普可能不再沈默，避免台灣及南海落入中國手上。

CNN：張建宗形容制裁是雙刃劍

張建宗指出，維護國安只有一國之責沒有兩制之分。（余俊亮攝）

美國有線新聞網絡（CNN）訪問政務司司長張建宗，對方強調港版國安法不會影響國際社會在當地的投資，指99.99%的香港民眾無需為此擔心。不過他無法就有關法案提供更詳細資料，因此CNN質疑港府在起草該法案的參與程度。

張建宗亦沒有正面回應港版國安法實施後，一旦有市民被捕後會否被送到中國審訊，又或者是否有追溯期等。他認為制裁是把雙刃劍，假如美國決定採取有關措施，只會弊多於利，更令美國承受更多衝擊。

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聯合早報：國安法影響深遠

新加坡《聯合早報》認為，中國推出港版國安法的原因，其中一個主要理由是中國受到疫情及貿易戰影響，令北京憂慮經濟和民生影響社會穩定，再加上中港之間的分歧日漸增加，導致北京認為香港可能成為推翻中共的橋頭堡。另外建制派在區議會選舉大敗，更令中國政府相信同樣戰果可能在9月的立法會選舉重現，基本法23條立法的目標更加渺茫。

該篇文章指，香港享有的一國兩制地位屬於國際秩序，國安法被視為違反一國兩制精神，必然引起國際關注，但指各國因為法案的具體內容仍未公開，因此仍然處於表達關注階段。而美國在特朗普採取「本國優先」的政策下，沒有主導全球關注香港的行動。

5月28日，全國人大會議閉幕日，會議就「港版國安法」表決，結果2,878票贊成，1票反對，6票棄權，1人未按表決器，大比數通過。（Carlos Garcia Rawlins／路透社）

今日俄羅斯：英國不應再理香港

今日俄羅斯（Russia Today）刊登英國前工黨國會議員、立場親伊朗、敘利亞及委內瑞拉的加洛韋（George Galloway）的文章。加洛韋多次表明英國不應再介入香港的事務，他在RT的文章表示，英國在香港的150年殖民地歷史中都沒有為當地帶來民主和人權，但現時忠於「美帝」的情況下，表達對香港問題的關注。

加洛韋又指，華府今年打破近50年來的兩岸政策，鼓勵台獨，令香港成為南海問題爭議的最前線。

環球時報：美國的表態不值一提

中國官媒《環球時報》一如以往地批評美國，指蓬佩奧的言論不值一提，認為香港及中國官員及經濟受到制裁，只會導致從事香港出口產品的美國企業首當其衝，更指中美貿易戰可以為香港提供與其他主要經濟體進行生意來往，填補美國「去中國化」的空缺。