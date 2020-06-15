【美國大選】外媒輿論：特朗普的最大對手並非拜登

美國總統特朗普（Donald Trump）6月20日將在俄克拉何馬州塔爾薩重啟因新冠肺炎（COVID-19）中斷的競選集會。接下來，他還計劃前往佛羅里達州、北卡羅來納州、亞利桑那州和德克薩斯州，開展競選活動。

特朗普的「與我無關」

據CNN透露，自從3月競選活動暫停後，特朗普一直急於重啟競選。重啟競選最初擬定在7月，但隨着美國各州開放和民眾舉行全國性的示威活動，集會日期提前至6月19日。特朗普6月12日又稱，將把在俄克拉荷馬州塔爾薩舉行競選集會的日期推遲一天，定於6月20日舉行。他還稱，目前，已有超20萬人申請參加集會。

特朗普競選團隊6月10日發出的活動註冊信息中，要求民眾填寫時須同意一項「免責條款」：如果在競選活動期間因聚集感染新冠病毒，不能起訴競選團隊。據悉，舉行集會的BOK中心能夠容納19,000人。

美國媒體全國公共廣播電台（NPR）稱，特朗普面臨將參會人員置於病毒危險之中的批評。《華盛頓郵報》直言，這就不應該是特朗普選擇競選集會的州。他的不理性正在傷害自己的競選活動（Trump's irrationality is undermining his own campaign）。

特朗普競選活動的選址也引發了質疑。特朗普6月10日稱之所以選擇塔爾薩，是因為俄克拉何馬州在控制疫情方面表現很好。但6月19日正值美國「六月節」，被認為是標誌美國奴隸制終結的日子。而1921年，塔爾薩曾發生白人攻擊黑人事件並引發騷亂，是美國歷史上最嚴重的種族暴力事件之一。

被唱衰的特朗普

特朗普在如此爭議之下進行競選集會，進一步凸顯其不樂觀的選情。《華盛頓郵報》分析，特朗普選擇這些州，說明特朗普團隊的內部民調，與公眾民調結果一樣糟糕，甚至更糟，表明他連任的機會正在消失。

《紐約時報》6月11日刊佈時政評論人Michelle Goldberg的文章「特朗普奇怪的塔爾薩之行」，認為當特朗普發現自己受到攻擊或人氣下滑時，他通常會選擇這樣的地方舉行集會：反對抗議者所在的「藍色」民主黨市鎮，但其周圍又是「紅色」的郊區和農村城鎮。

CNN發佈的一份民調顯示，5月的40多份民調中，特朗普的支持率都落後於對手拜登（Joe Biden）。這讓特朗普非常不滿，其競選團隊要求CNN撤回民調結果。

《華爾街日報》稱，儘管媒體和民主黨人過早地將特朗普民調低於拜登稱為特朗普政府的訃吿，但這也讓共和黨人感到緊張。該報道還提到，這些數字正在影響國會選舉，使共和黨對參議院的控制處於危險之中，並增加了眾議院潰敗的可能性。如果特朗普的競選活動不能扭轉局面，美國可能會自2010年以來首次看到民主黨完全控制參議院。

CNN認為，特朗普決定在三年多的執政時間裏完全為自己的選盤服務，這正面臨着最嚴峻的考驗——他未能擴大自己的支持，可能會讓他無法連任。

特朗普該警惕誰

特朗普的選情並不樂觀，同樣也難以說拜登的優勢。霍士新聞網刊佈時政評論人Doug Schoen的文章提到，雖然特朗普在關鍵的選民群體（獨立選民、郊區白人選民和老年選民）中面臨着明顯的選舉問題，但拜登也有理由擔心他誇大的民意調查領先優勢之外的問題。

該報道還援引《紐約時報》發佈的民調稱，過去幾周，拜登未能贏得非白人選民的支持。民主黨要想在11月的大選中獲勝，這是一個至關重要的選民群體。拜登目前在非白人選民中領先46個百分點，低於希拉里（Hillary Clinton）在2016年最後一次民調中50個百分點的優勢。

美國廣播公司（ABC）最近的一項民意調查也顯示，拜登的支持者中只有34%對他「非常熱情」，而支持特朗普的支持者中有69%對他表示「非常熱情」。

特朗普謀求「讓美國再偉大」，但他能否交出一份讓選民滿意的答卷令人懷疑。(AP)

Data for Progress智庫執行總監Sean McElwee在《紐約時報》的撰文「為何拜登應當向左看」中也提到，許多年輕的民主黨人對拜登及其在許多對他們至關重要的問題上的記錄持懷疑態度。該報道建議，拜登的團隊可以採取一些具體行動，這些行動不僅有助於團結民主黨，還有助於贏得有說服力的選民。通過接受進步思想，拜登和他的盟友將能夠為自己提出有說服力的積極理由，從而吸引選民，而不是僅專注於不那麼有說服力的反特朗普信息。

民調只是觀測美國大選的一個方向，在大選結果出來之前，一切都處於不確定性之中，特朗普與拜登忽高忽低的支持率也是因為當下的環境所致。疫情導致數百萬人失業、抗疫引發社會的大混亂，很多民眾對特朗普不滿也有這個原因。

因此，對特朗普來說，連任的困難大大增加。嘲諷對手、挑動對立是他2016年大選時乃至入主白宮後的策略，但美國已經不是2016年的美國，對抗恐怕也難以解決美國當下的亂局。特朗普原本的策略還能否奏效就要打一個問號了。或許如《華爾街日報》在「特朗普正被特朗普擊敗」一文所言，理論上，特朗普正與拜登爭奪總統寶座。實際上，特朗普正在與特朗普自己較量。