中國北京拉響疫情警報　華專家：不會成為第二個武漢

連續兩日北京本土新增新冠肺炎病例呈現兩位數增長，外界擔心這將成為疫情捲土重來的信號。一些外國體媒則認為，北京不會成為第二個武漢。

6月14日，北京新發地批發市場附近的人們到達體育館進行核酸檢測。（AP）

綜合媒體6月15日報道，北京市西城區11日出現一起本土新冠肺炎確診病例，打破連續56天「零新增」的記錄。北京12日再出現6個確診個案，本土確診病例升至七人。這七人近期都曾到訪過北京豐台區新發地市場。

國家衛健委每日的疫情通報顯示，6月13日，中國新增本土確診病例38例（北京36例，遼寧2例），創出北京單日疫情數據新高。6月14日，中國新增本土病例39例（北京36例，河北3例），持續飆升的數據也讓北京進入「非常時期」。

據《北京青年報》報道，中共北京市委書記蔡奇和市長陳吉寧事發當晚約談豐台區負責人，提出嚴肅批評，要求派工作組到市場，確保防控措施落實。

豐台區官方13日凌晨發公吿，進一步宣布新發地市場自凌晨3時起暫時休市，全面進行衛生整治和環境消毒，原在市場內交易的蔬果移到指定區域進行，以保障市場供應。

豐台區代區長初軍威表示，豐台已啟動「戰時機制」，成立現場指揮部，對新發地市場周邊11個小區實施封閉管理。周邊數所小學、幼兒園已返校的班級也立即停課，未返校的暫緩復課。

14日，豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華和新發地農產品批發市場總經理張月琳均給予免職處理。

北京市衛健委新聞發言人高小俊6月15日表示，6月14日，全市核酸檢測機構共檢測76,499人，結果陽性59份。

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北京不會是武漢

接受新加坡《聯合早報》採訪的專家學者指出，中國目前已是世界上應對冠病準備最充分的國家，北京最新疫情料不會釀成「武漢2.0」。

新加坡伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專科醫生梁浩楠接受採訪時稱，預測武漢的情況不會重現北京，形容中國目前是「世界上應對冠病準備最充分的頭號國家」。他認為，中國官方阻斷病毒傳播反應迅速，民眾抗疫意識和配合度也高，要控制病毒傳播相對容易。武漢最早就是從華南海鮮批發市場湧現大量病例。

北京航空航天大學公共管理學院教授任建明受訪時則稱，北京目前暫未出現緊張氣氛。他表示，儘管估計感染人數可能比目前官方公布的多很多，但官方此次處置速度「快很多」，「這個疫情應該能很快控制住……中國已經出現大規模病例，知道怎麼來對付」。

德國之聲中文網援引中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，北京不會成為第二個武漢，沒必要進行全民核酸檢測，但需進一步擴大排查範圍，例如新發地社區直營店以及其他相關聯的小區、飯店、食堂等場所，都要開展人員、環境、食品等檢測。

新發地病毒株恐來自歐洲

14日，中國科學家們通過全基因測序，並根據病毒毒譜觀察到，北京此次流行的新冠病毒並不是中國早期的新冠病毒毒株，而是歐洲流行的毒株。

北京市疾控中心楊鵬表示，北京新發地的病毒溯源還在進一步調查中: 「通過全基因組測序發現病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性有關。但病毒到底怎麼來的，還無法確定。有可能是污染的海產品或肉類，或者進入市場的人通過分泌物進行傳播。」

此前，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光指基因測序初步結果顯示，「毒株不像是國內流行的類型」。