朝鮮摧毀協議與信任　外媒擔憂局勢進一步惡化

朝鮮6月16日炸毀位於開城工業區的韓朝聯絡辦公室，引起國際嘩然。朝鮮近日對韓愈來愈強硬，並把警告付諸實行。韓國以至其他國家的媒體，如何看待這次事件？

韓民族日報：朝鮮摧毀了協議與信任

韓國《韓民族日報》社論認為，朝鮮試圖通過對韓方施壓改變局勢。朝鮮不滿韓國只看美國眼色行事，韓朝合作沒有取得應有的進展。但評論稱朝鮮半島逐漸融化，促使韓朝向着和平與繁榮邁進，質疑炸毀這一成果對誰有利。

評論稱如果金與正如預告那樣撕毀《9•19韓朝軍事協議》，可能會出現無法控制的情況。呼籲朝鮮必須立即停止造成軍事緊張升級的進一步措施，同時韓國政要應動員一切可用辦法，包括向朝鮮派遣特使，兩國應盡全力通過對話取得突破口。

東亞日報：有如恐襲，野蠻挑釁的行為

韓國《東亞日報》社論認為，韓朝聯絡辦公室是兩國和解的標誌，且全額由韓國政府資助建設，爆破辦公室有如恐襲，是野蠻的挑釁行為。

評論指出可以預想朝鮮很快會向非武裝地帶投入士兵，韓朝兩國再度軍事對峙無法避免。評論認為朝鮮的目的是吸引美國注意，抗議團體散佈反朝傳單不過是借口，並稱美國必須要求朝鮮擺出棄核誠意，否則不可放寬對朝制裁。

紐約時報：如你討厭鄰居，就踢他的狗

美國《紐約時報》分析認為，朝鮮爆破韓朝聯絡辦公室，目的是要倒迫美國。朝核會談陷入僵局已久，朝鮮看準了美國大選漸近，總統特朗普（Donald Trump）不願破壞朝鮮外交成果的心態，迫使美國與朝鮮對話。

評論引述韓國研究機構世宗研究所分析師李成賢稱，朝鮮不願直接挑釁美國，所以選擇威嚇韓國。有如韓國的諺語所說：如你討厭鄰居，就踢他的狗。

富士電視：金與正已擁有如金正恩揮軍能力

日本富士電視（FNN）特別提到，金與正在6月13日預告拆毀韓朝聯絡辦公室時，稱把「對敵行動的行使權交予人民軍總參謀部」，點出這是金與正首次表示自己有向軍方下達指令的權力。

分析認為這意味金與正擁有如最高領導人金正恩的特別權力，而這次對韓威脅，炸毀韓朝聯絡辦公室，可被視為金與正要突顯個人功績的行動。

BBC：一個更黑暗的時代開始

英國廣播公司（BBC）評論指出，這次爆破韓朝聯絡辦公室的行動，有助金與正彰顯其領導資格，就像傳聞她的兄長金正恩下令擊沈韓國天安號巡洋艦，及砲擊延坪島般。

但評論認為今天與當年不同，因為朝鮮已擁有核武，可見平壤這次的行動是要威嚇首爾作出讓步，起到槓桿作用。從這個意義上說，炸毀韓朝聯絡辦公室，可能是朝韓故事中一個更黑暗時代的開始。