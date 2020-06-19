美軍所有航母罕見「現身」太平洋背後三大用意

美軍近日派遣三艘航母齊聚太平洋，這是2017年以首次大規模部署。西媒揭示美軍罕見舉動背後的三大用意。

美軍航母航行在全球各個重要戰略海域，以顯示美國軍事實力的強大存在，請點擊放大觀看：

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綜合媒體6月19日報道，美軍近日在太平洋調配三支航母戰鬥群，這是2017年首次有如此大規模的部署。在新冠肺炎疫情、貿易問題、香港問題導致中美關係惡化的大背景下，故美軍此輪部署揭示行動背後的三大用意。

意圖一、威懾中國

夏威夷印太司令部作戰總監、海軍少將科勒（Stephen Koehler）接受美聯社）採訪時稱，航母和航母戰鬥羣是美國海軍力量的顯著象徵。

中國《環球時報》引述專家的話稱，三艘航母已經接近中國周邊海域，其用意很可能是威懾中國。

《環球時報》引述一名匿名中國專家稱，根據美媒公開資料，三艘航母「基本已經接近中國周邊海域」。

中國軍事專家李傑認為，美國是企圖威懾中國，便於「美國推行霸權政治」。李傑認為，美軍航母前段時間出現新冠病例，戰鬥力是否已經完全恢復其實值得懷疑，中國方面不必過份緊張，可以通過加強戰備練兵、相應舉辦演習等手段吿誡美方，「有能力、有決心捍衛領空、領海」。

中國央視引述軍事專家杜文龍稱，美國是想通過強力部署，突出其亞太地位。

意圖二、疫情未受打擊

美軍這次調派到太平洋的三艘航母，早前均有船員感染新型冠狀病毒，一度停止巡航任務，船員需要隔離14天，其中「羅斯福」號情況較為嚴重，感染人數數以百計，亦有士兵死於新冠病毒。

英國廣播公司（BBC）報道，香港嶺南大學國際關係教授張泊匯表示，美國很多人擔心，中國會利用美軍受疫情影響的空檔，擴大區內的影響力，所以美軍在疫情受控後，增大在亞太地區的存在，另一方面彌補自己在疫情可能失去的一些聲譽，向盟友發出訊號，強調美方不會退縮和改變在區內的部署，增加夥伴信心，以免一些原本的夥伴會倒向中國。

他認為，自奧巴馬政府開始，美軍已把重心轉向亞太地區，增多一艘航母整體對中美關係影響不大。

美國華盛頓戰略與國際研究中心亞洲區高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，在太平洋調派三支航母戰鬥群不尋常，但也非史無前例，美方是希望顯示美軍沒有受到新冠病毒嚴重影響，仍然有充分準備，減少中方誤判形勢的可能性。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）稱，東南亞國家也在忙於應對新冠疫情，但中國的軍事行動增加了區內不穩定因素，這些國家對美軍存在更為依賴。

但許瑞麟認為，中美兩國在區內爆發軍事衝突性可能仍然是低，海上的事件都只會是前線誤判的意外，中美雙方會盡力令局勢降温，因為北京亦意識到，強硬回應只會令雙方關係更緊張。

意圖三、軍備新常態

美國海軍聲明顯示，列根號（USS Ronald Reagan）和羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航母正在西太洋部署，而尼米茲號（USS Nimitz）則在東太平洋。每個航母艦隊配備超過60架戰機。

美國媒體披露，美國海軍目前共有7艘航母，有4艘正在檢修，其餘所有在運行的航母都部署在太平洋。

美軍印太司令部行動主任海軍少將科勒爾（Stephen Koehler）接受採訪時稱，「在一場競賽中，你要具備強勢出現的能力，我常常吿訴我的夥伴，你競賽時就要呈現取勝的狀態。」