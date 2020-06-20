【中印衝突】外媒輿論：印度媒體作何呼籲？

中印在邊界發生衝突持續引發輿論的關注。印度方面稱有20名士兵死亡，解放軍方面也有傷亡，但具體數字不詳。

這場衝突被不少媒體稱之為「幾十年來最為嚴重的一次」。中國和印度外交部相互指責彼此違背承諾，進而引發衝突。印度總理莫迪（Narendra Modi）17日發表講話，強調印度士兵不會白白犧牲，印度不會在領土上作出妥協。印度防長辛格（Rajnath Singh）與印度外交部長與軍方會面後，傳出授權軍隊「可在緊急情況下開火」的消息。

印度方面的態度可謂「強硬」。此次對峙到底是印度還是中國的責任？印度國內輿論如何看待此次衝突？

中印邊境對峙情況頻頻發生，雙方不動用槍支是「默契」，但肢體衝突並未避免（點擊大圖瀏覽）

該怎麼對待中國

北京對此次中印衝突的反應極為低調，中共官媒只是報道了中國外交部和西部戰區的聲明，具體細節並未提供。相比之下，印度國內的情緒在不斷被煽動。有印度民眾在中國駐印度大使館前抗議，印度各地有不同的團體和民眾發起抵制、焚燒中國商品的活動。《印度時報》17日也主張對中國進口產品實施制裁：「北京不能在邊界打死我們的戰士，又期望從我們巨大的市場中獲利」。

因邊界衝突問題，有消息稱，印度電信部已下令包括BSNL、MTNL電信與其它私人公司，禁止所有中資交易或採購新的中國設備，同時迅速修改BSNL電信的4G網路升級招標程序條件，禁止中資公司參與招標。

不過，《印度快報》認為，禁止與中國的貿易對印度的傷害更大。

對於這場衝突，印度最大的反對黨國大黨在莫迪的對華政策上並未有太多的激烈抨擊。國大黨秘書長普里揚卡・甘地・瓦德拉（Priyanka Gandhi Vadra）稱，指責莫迪對華軟弱，原因是在兩國軍事衝突之際，印度還將鐵路合同交給中國（指2016年簽署的中國公司將為總長約400公里的印度鐵路安裝信號系統合同）。

國大黨主席索尼婭・甘地（Sonia Gandhi） 要求莫迪政府解釋為何解放軍「佔領」印度領土，解釋為何印度20名士兵死亡，對於莫迪政府6月19日召集各黨展開會議商討表示歡迎。

印度公布犧牲士兵名單，莫迪默哀，印度民眾情緒也比較激動（點擊圖集放大瀏覽）

+ 5 + 4 + 3

現在要求對華強硬的主要是印度部分媒體。《印度斯坦時報》認為，要將責任歸咎於中國。該報道還稱，讓解放軍回到現狀是當前的首要任務和目標。

《印度快報》則就接下來中印的下一步對中國提出了7個要求，包括中國需指示其「戰狼」民族主義者放棄傲慢，與印度合作維護和平與安寧，中國應和印方一樣，堅持莫迪與習近平非正式會晤提供的戰略指導，確保此類事件不再發生。認為中國應該遵循自己的格言：「解鈴還須繫鈴人」。

《德干先驅報》呼籲印度對華保持強硬（Take firm stand to deal with China），稱這次事件應該讓印度大開眼界，應該讓印度放棄一些幻想。莫迪政府必須採取堅定立場，讓反對派參與進來，就此次危機達成共識，以應對中國。

《印度斯坦時報》在另外一篇報道中稱印度要重新設定與中國的關係，北京越界了，印度必須要強硬。印度的首要任務是恢復4月邊界的現狀。印度既需要在邊境展示軍事實力，也需要進行外交工作，向北京方面明確表明，其「越界」將在兩國關係的各個領域導致沉重代價。更重要的是，印度要重新考慮其整個地緣政治態勢，從頭開始，研究如何建立對北京方面的影響力。

不過，也有印度媒體呼籲印度不要做出過激反應。NDTV發文稱，印度是否能夠或者應該更加咄咄逼人？務實的回答是「不」。人民黨領導人和支持者非常自豪地說，莫迪領導下的印度不再是1962年尼赫魯領導下的印度。當我們所謂的民族主義電視主持人說這話的時候，這聽起來很有吸引力，但現實是，今天的中國是一個超級大國。印度是一個負責任的國家，依靠外交和幕後談判來緩和緊張局勢。中國人沒有進入我們的領土向印度發動全面戰爭。現在不是印度做出憤怒反應的時候。

中印邊界氛圍比較緊張（點擊圖集放大瀏覽）

據《印度時報》報道，軍方建制派的一些人認為，印度應當探尋有限的軍事行動來應對中國。「沒有人討論與中國的一場全面戰爭或者衝突，但需要讓中國知道，印度不是一個容易打敗的對手。中國不能單方面地改變邊界現狀，然後一點點蠶食我們的領土。」

還有消息人士對《印度時報》稱：「解放軍現在也在錫金和阿魯納恰爾邦（中國稱『藏南』）地區展示肌肉。有關對中國採取有限行動的最終決定看領導層，要考慮到所有的地緣政治等因素。」

印度難言戰爭

儘管印度國內不斷強調衝突的責任是北京，但從輿論層面來看，印度要掀起更大規模衝突的想法並不多，他們要求對華強硬，是讓邊界問題回到4月的狀態，也就是5月兩國發生對峙之前的狀態。

由此來看，因為此次衝突，莫迪面臨的對華強硬壓力並不大，連軍方建制派都不將戰爭作為優先選項即可證明。這也是為何他能強調「不讓士兵白白犧牲」的同時言及「印度渴望和平」的原因。

再者，印度國內現在面臨的首要問題不是與北京的衝突，華盛頓威爾遜中心副主任、南亞事務高級助理庫格爾曼(Michael Kugelman)認為，「印度政府在對抗致命的新冠肺炎（COVID-19）和隨之而來的經濟危機的同時，被迫面對更強大的對手，這絕不是印度政府想說的。」

再者，中印的力量對比恐怕也不容許印度貿然將衝突擴大化。上海國際問題研究中心南亞中亞所所長王德華稱，北京不尋求戰爭。「中國的原則是：如果我們被侵犯了，我們會回擊，我們的軍事力量要強於印度。但中國不想要一場戰爭。」

《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」6月17日在題為《中印邊境衝突 要不要狠狠給印度一個教訓？》的文章裏稱：「如果想給印度一個教訓，事情的結果是明擺着，因為中方的戰鬥力毋庸置疑。但無論如何，誰也不願意真走到戰爭那一步。」

時隔45年來中印在邊界發生這樣的衝突是令人意外的，2017年洞朗危機衝擊了兩國關係，如今，衝突又一次上演，對兩國關係的影響尚未可知。中印在邊界問題上爭執不下固然有歷史的原因，但這個問題時不時會挑動兩國的神經，再次給兩國敲響了警鐘，「管控分歧」並不容易實現。