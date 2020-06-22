美經濟學家：中美冷戰對全球威脅大於新冠肺炎

中國外長王毅5月24日曾稱，除新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）外，一種「政治病毒」正在美國擴散。他還使用了「新冷戰」一詞。美國學界認為，美國向中國發動「新冷戰」，這比新冠病毒更加可怕，並指出兩國之間的敵意歸咎於特朗普（Donald Trump）政府。

5月24日，中國外交部長王毅在十三屆中國人大三次會議新聞發布會上使用了「新冷戰」一詞。（新華社）

美國著名經濟學家、哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，對全球來說，中國和美國之間日趨深化的冷戰可能比新冠病毒疫情更令人擔憂。

他表示，全球將在後新冠疫情時期進入一個「沒有任何領導的大規模分裂」階段。薩克斯將中美兩國之間的敵意歸咎於美國政府。他稱，「美國是分裂的力量，而不是合作的力量。」

薩克斯認為，美國這種力量正試圖同中國發起新冷戰。他還警吿指，中美兩個超級大國之間的分歧將進一步加劇這一情況。

薩克斯的言論正值中美之間緊張關係在各方面持續增長之際。中美之間除了持續已久的貿易戰外，特朗普最近還簽署法律，授權美國制裁那些鎮壓新疆維吾爾穆斯林人的中國官員。

特朗普早前在接受《華爾街日報》訪問時表示，他認為中國還可能鼓勵新冠病毒在國際間傳播，目的是為了破壞中國的經濟競爭對手。

特朗普政府還針對性的對中國一些公司實施打擊，特別是中國電訊巨頭華為。華府說華為是北京用來監視其客戶的工具，但中國和華為對此強烈否認。