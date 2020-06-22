【中印衝突】CNN描繪另一個軍事衝突可能發生：釣魚島

中印兩國因邊界問題引發士兵死亡事件發酵之際，美國有線電視新聞網（CNN）6月22日刊文，指繼中印邊境衝突，中日之間可能因釣魚島（日本稱尖閣諸島）引發更大的軍事衝突。

2019年12月23日，日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平舉行會晤，雙方因釣魚島香港局勢、維吾爾人等問題對立明顯，現場氣氛尷尬。（Reuters）

CNN在文章中，將釣魚島比喻着「另一個等待爆炸的軍事火藥桶」。新加坡東南亞尤索夫伊薩克研究所高級研究員鍾偉倫指出，「相比南海、台灣、朝核問題等熱點，中日釣魚島爭端結合了歷史、榮譽和領土等諸多要素，因而獨特且易燃」。

中日圍繞釣魚島的緊張局勢已經醖釀多年，日本和中國都不太可能在這片被兩國政府視為本國固有領土的問題上讓步。美國對外關係委員會披露，日本在釣魚島附近建立了新的軍事基地。而日本海上保安廳指出，自4月中旬以來，中國公務船每天都在釣魚島附近出現，截至6月21日，已連續69天駛入釣魚島毗鄰海域。文章稱這些都「加劇了人們對可能發生衝突的擔憂。」

↓↓↓中日有關釣魚島的爭議，可按圖放大

+ 12 + 11 + 10

什麼事可能引發釣魚島的衝突？

美國智庫亞洲海事透明倡議（Asia Maritime Transparency Initiative）描繪了這樣的情景：一艘失事船隻或飛機的人員降落在釣魚島上。如果中國漁船、海警或軍事人員登上釣魚島，日本海保會採取行動驅逐他們。但鑑於中國不承認日本的主權主張，北京有可能將其視為局勢升級，從而做出實質軍事回應。

與中印邊境衝突不同，因為美國與日本簽訂了《美日安保條約》，條約規定若日本領土受到外國勢力軍事攻擊，美國將有義務予以協助。倘若中日因釣魚島爭端發生軍事衝突，那麼可能會引發中美之間的軍事對抗。