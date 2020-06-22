習近平莫迪處理手法大不同　美智庫：中印已邁過這道門檻

面臨一場可能失控的中印邊境衝突，中國國家主席習近平和印度總理莫迪（ Narendra Modi）處理手法截然不同。不管何種方式，他們都在應對新冠疫情和國內經濟難題的同時，小心翼翼地避免點燃中印戰火。美國智庫學者稱，跨過這道門檻本身就是一個重大事件。

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綜合媒體6月22日報道，同在新冠肺炎疫情和國內經濟脆弱的雙重壓力下，中國國家主席習近平和印度總理莫迪處理可能隨時失控的中印邊境衝突的處理手法呈現出不同。

其一，公開強硬與沉默不語。莫迪6月17日首次就中印衝突發表公開強硬表態。他表示，「印度的主權和領土完整是至高無上的，沒有人能阻止我們捍衛它」。他還發誓稱「不會讓犧牲士兵的血白流」。

莫迪19日在中印邊界問題全國黨派大會上稱，「中國軍隊沒有進入我們的邊界，也沒有佔領我們的哨所」。這一句話引來印度反對派和國內民眾的強烈不滿。有分析指出，言外之意，新德里委婉承認邊境對峙事件責在印度。

此前，印度外交部發表聲明稱，是中方「試圖單方面改變邊境管控現狀」。莫迪的話相當於默認中國外交部的說法，而反駁印度外交部的說辭。隨後，印度政府將莫迪在官方聲明中的這句話刪掉了。

事發至今，習近平始終未就中印衝突發表過任何公開表態，都是中國外交部和解放軍高級官員對外闡述官方立場。習的沉默不語不難看出，中國在處理中印問題上小心謹慎的態度。

觀察人士認為，莫迪似乎掌控不了軍隊，這與習近平完全控制軍隊正好相反。因為，印媒透露，印度國防部有部分軍官主張對中國發動有限軍事行動。莫迪此前的不當言論在軍中引起軒然大波。

《印度斯坦時報》21日引述一名匿名的印度高級官員的話稱，印度陸軍已下令，給予中印邊境實際控制線邊防部隊指揮官「完全行動自由」，在戰術層面上應對突發情況。

該報道還稱，印軍批准邊防指揮官不用再遵守中印不開火協議，一旦遇上「非常情況」，有權指示部隊採取一切行動對付中國解放軍。

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其二，中印傷亡數據虛實。中印流血衝突爆發後，印度方面公布的傷亡數據一直處於「自由」狀態。印度16日早些時候曾表示有3名軍人死亡，16日晚，又稱有17名印度士兵在執行任務時因傷勢嚴重死亡。因此，印軍死亡人數上升為20人。

莫迪在講話中強調，20名印度軍人不會白白犧牲。

然而，中國方面一直未對解放軍傷亡人數予以確認。印度媒體曾披露，中印衝突中解放軍43至50人死亡或重傷。

印度交通部長辛格20日在接受印度電視媒體TV News24採訪時表示，中國軍隊在最新邊境衝突中至少損失了40名軍人。

中國外交部發言人趙立堅17日在例行記者會上四次迴避印媒報道的有關中國15日有43人傷亡這一問題。趙稱，他沒有需要發佈的信息。

同時，負責該地區的中國西部戰區指揮部發言人提到了傷亡情況，但沒有提供細節。

其三，媒體自由與有效管控。媒體從來都是一把「雙刃劍」，管好了事半功倍，管不好處於「自我放飛」狀態甚至可能平添大麻煩。這一點美國總統特朗普（Donald Trump）恐怕深有體會，不然他也不會在個人Twitter上時時常批美國主流媒體「假新聞」。

中印邊境流血事件發生後，印度媒體表現得比較活躍，英國媒體也有不俗的表現。從官方動態到事態進展，以及傷亡人數甚至衝突細節等都一一披露。孰真孰假畢竟只是一家之言難以求證。

美國《紐約時報》刊文指出，莫迪的媒體盟友倒是可以幫他度過難關。17日，傾向他所在政黨的媒體散佈了一些未經證實的報道，稱印度軍隊贏得了這場小規模衝突。如果民眾相信這些報道，那不管是真是假，印方還擊的壓力都會減輕。

退役後成為知名評論員的前上校舒克拉（Ajai Shukla），「一大堆謎團被創造出來，」退役後成為知名評論員的前上校阿伊·舒克拉(Ajai Shukla)說。「莫迪的許多追隨者無論如何都會支持他。」

《紐約時報》還稱，中國則在小心翼翼傳達自己的信息。與擁有自由放任的媒體的印度不同，習近平經驗豐富，他能夠控制信息的流動。中國官方媒體對此次衝突僅做了少量報道，並未激起民族主義狂熱，儘管這種情緒仍在溢出。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）印度項目負責人馬丹（Tanvi Madan）表示。印中雙方在邊境地區多年來一直說沒有死亡事件發生，他們已經跨過了這個門檻，這本身就是一個重大事件。

新德里智庫觀察研究基金會（Observer Research Foundation）主席薩蘭（Samir Saran）稱，印度可能不得不為一系列有限的小衝突或偶發衝突做好準備。也許這就是中印在該區域的新常態。」