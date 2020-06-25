【中印衝突】印度反華情緒高漲　但要抵制中國容易嗎？

中印邊境發生流血衝突後，印度反華情緒高漲，社會掀起一股罷買中國貨的聲音，但英國媒體評論，印度在進口和部分領域依賴中國，完全抵制並非易事。

圖為印度阿默達巴德的街上，一間Vivo的手機店。中國手機佔了印度智能手機市場很一大部分。（Getty）

中國是印度繼美國後的大型貿易夥伴，佔印度化工、汽車零部件、消費電子和製藥等行業進口的約12%。英國廣播公司（BBC）引述印度製藥聯盟總裁賈恩（Sudarshan Jain）報道，中國至少滿足了印度七成的的藥物中介需求。

印度發展蓬勃的智能手機行業，亦嚴重依賴小米、Vivo、Oppo等的牌子。根據Counterpoint研究至2020年首季，小米佔印度智能手機市場30%成為首位，其次是Vivo、三星。

除了零售產品，印度亦使用大量從中國進口的部件。例如印度品牌的空調冷縮機亦是來自中國產品，BBC引述印度最大空調及空氣淨化機等品牌商Blue Star董事蒂亞加拉詹（B Thiagarajan）表示，印度建立本地供應鏈將花很長時間，且某些種類的進口產品幾乎沒有替代品。

印度依賴中國進口貨品，圖為印度一個海港，工人正準備搬運貨櫃，攝於2012年3月。（Reuters）

中國大量投資印度初創公司

同一時間，中國對印度初創公司的投資亦相當積極，阿里巴巴及騰訊向多間印度初創公司進行數十億美元的投資。儘管直接投資總額只有62億美元，但30家印度市值超過10億美元的初創公司中，就有18家接受中國投資，影響十分巨大。印度亦因此修改了外國直接投資相關的法案，防止中國大規模收購印度公司，造成壟斷。

隨着抵制中國的呼聲高漲，印度正朝自給自足的方向思考。根據印度評級機構Acuite Ratings最新的調查，印度的國內生產可以代替高達25%、80億美元的進口商品，例如手工藝製品。

當地有意見認為抵制如TikTok一類具增值價值的手機軟件效果，會比罷買實體商品大。但自印度的角度上看，這些動作都必然對印度自身經濟造成嚴重影響，特別是在新冠疫情的影響衰退下。相反印度只佔中國總出口的3%，影響有限。