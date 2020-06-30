德國接任歐盟輪值主席國　默克爾：制定共同對華政策

德國7月1日起接棒克羅地亞擔任歐盟理事會輪值主席國。總理默克爾（Angela Merkel）接受英國《衛報》訪問，談及德國如何與歐盟應對疫情以及如何應對中國。她強調，歐盟有必要通過成立復蘇基金，並指需要制定反映歐洲利益和價值的對華政策。

歐盟提出成立疫後復蘇基金援助成員國。默克爾指，疫情對意大利和西班牙等國帶來巨大的經濟、醫療和情感負擔，德國不僅應該為自己着想，而且應該準備好採取非同尋常的團結行動。

默克爾表示，復蘇基金不能解決歐洲的所有問題。但如果沒有復蘇基金，所有的問題都會變得更差。歐洲的經濟健康可以影響很多事情。一個國家的高失業率在政治上具有爆炸性影響力，從而增加對民主的威脅。歐洲要生存下去，經濟就必須生存下去。

至於復蘇基金會否引發建立歐洲合眾國的運動，默克爾認為復蘇基金只是對特殊情況的特殊回應。她指，如果希望改變歐盟預算管理方式的根本方面，或者賦予增税的權利，就必須修改條約。

制定共同對華政策 反映歐洲利益價值

針對中國問題，默克爾提到，因為疫情無法如期在9月與中國舉行峰會，但打算以後再舉行。她指，峰會的目標是推進中歐關係，雙方有共同的利益，例如在氣候行動方面的合作。中歐已經就投資協議進行了一段時間的談判，但並沒有真正取得進展。雙方應該討論非洲的發展政策。

默克爾表示，與此同時，此次峰會迫使歐洲制定對中國的共同立場。她形容並非易事，歐盟應該制定一項反映歐洲利益和價值觀的政策，「畢竟，尊重人權、法治和我們對香港未來的關切是中國和我們之間的問題，我們會公開討論」。

默克爾指出，歐洲應該盡一切努力讓自己更有韌性。她說：「作為歐洲人，我們需要站在一起，否則我們只會削弱自己。中國已經參與全球事務，使我們成為經濟合作和應對氣候變化的夥伴，但也使我們成為有着不同政治體制的競爭對手。彼此不說話肯定是個壞主意。」