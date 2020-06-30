【港版國安法】人大常委會全票通過法案　美媒論四個關鍵問題

新華社報道，中國全國人大常委會6月30日以全數162票表決通過「港版國安法」草案。是次立法引起國際廣泛關注，有美國媒體發表評論，認為「港版國安法」推行後會有四個關鍵問題，包括民意反對、西方國家的反對等，有英國媒體則形容此法案是「開放式工具」，以壓制政治騷動。也有外媒引述專家認為，美國就法案對中方推行的手段，如取消給予香港的特殊待遇，也有可能損害美國自身的利益。

紐約時報的評論文章點出港版國安法落實後的四大關鍵問題。圖為2011年4月21日，美國紐約市紐約時報總部的面貌。（Getty ）

紐約時報：港版國安法有四大關鍵問題

《紐約時報》發表評論文章指，港版國安法有四大關鍵問題要留意。第一，文章稱這是一部限制香港反對意見的法律，預料會打擊涉及批評中國政府的言論、抗議及新聞媒體，文章認為，香港的獨立媒體和民主派反對人士會受到威脅。

第二，文章特別提到北京在香港派駐的安全機構，內容提到中央政府會在香港設立安全機構，負責調查特殊案件和收集情報。文章又擔心香港特首獲賦予任命審理有關國安案件法官的權力，認為是對香港司法自主權的限制。

第三個問題上，文章表示是民意反對，並稱很多香港居民也害怕港版國安法。至於第四個問題，文章提及西方政府的反對是另一關鍵問題，包括美國、英國等地的反對，七國集團（G7）多個成員國的外交部長本月曾促請中國放棄立法，稱其會損害香港的自治權等。

英國廣播公司（BBC）駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）形容，港版國安法是鎮壓政治騷動的「開放式工具」。圖為2012年10月22日，英國倫敦BBC大樓的面貌。（Getty ）

BBC記者：「開放式工具」

英國廣播公司（BBC）駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）則在6月30日撰文分析，形容港版國安法是令人害怕的開放式工具，可用來壓制政治騷動。文章指出，與其他中國大陸地區不同，香港擁有司法權立，文章認為由於這個原因，中共領導層不會把這部法律的解釋權交給任何一個「老」法官。

取消香港特殊待遇 美方或也會損害自身利益

「港版國安法」引來西方多國反對，美國更提出取消給予香港的特殊待遇等手段，但路透社6月30日引述分析人士指，對美國來說，完全終止香港的特殊待遇可能也會損害美方自身利益，因為美國一直受益於香港的營商環境。