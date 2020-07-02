【BNO】擬開放港人入籍新途徑　英國輿論普遍支持

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月1日宣布持英國國民（海外）護照（BNO）和合資格申請的香港人獲准居英5年，再住滿1年即可申請公民身份，回應北京實施《港區國安法》。面臨最多近300萬來自香港的移民，英國人和英國媒體如何看？

民調：三分二受訪者支持接收港人

根據輿觀調查公司（YouGov）於6月26日至28日進行的民調顯示，近半受訪者得知英國政府計劃援助港人，當中有64%受訪者支持向持英國護照的港人提供永久居留權，只有22%受訪者反對，而且政治光譜不同位置的選民之間差異較小。

輿觀調查公司民調結果顯示，保守黨、工黨和自由民主黨選民普遍支持英國政府援助香港人的計劃。（YouGov網站）

英國廣播公司：政府發出強烈信息

英國廣播公司政治記者厄德利（Nick Eardley）分析認為，英國政府過去一直對國安法提出憂慮，公開試圖對北京施壓，不過明顯失敗，所以現時履行承諾容許英國海外公民抵英。他形容，這是重大舉動，政府想發出強烈的信息。不過現時英國將面臨更大壓力，重新思考對華關係。

衛報：移民途徑細則關鍵

《衛報》發表社評，形容英國政府容許港人居留是正確的決定，歡迎有關發展，不過為港人「度身訂造」的移民途徑細則非常關鍵。正如影子外交大臣所言，計劃必不能只是為富人而設。很多年輕社運人士將不符資格，必須基於同情考慮開放庇護申請。

電訊報：質疑政府接收移民能力

《電訊報》的社評提到，有近300萬港人合資格居英，雖然明顯很多人不會移居英國，但質疑政府是否準備好應對隨之而來的大量人口湧進。再者，中國有機會鼓勵想要除去的人前往英國，剷除香港最強硬的民主派聲音。

獨立報：決定正確但對中國無大壓力

《獨立報》指出，首相、外交大臣和內政大臣同意接收港人，但承諾減少移民的保守派政府或難以執行。社評認為，有關決定對中國政府沒有巨大壓力，不過仍然是正確的事。英國政壇分歧更大的問題在於對華經濟措施。