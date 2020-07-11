【新加坡大選】執政黨續掌權反對黨有斬獲　星馬媒體如何解讀

新加坡大選塵埃落定。執政人民行動黨延續第一大黨的優勢，在野工人黨議席意外有所進帳，取得破紀錄的10席。連任國會議員的總理李顯龍雖然順利率領人民行動黨勝出大選，但承認得票率未如理想。星馬媒體如何解讀這場大選？

《海峽時報》：政治光譜兩端選民感滿意

觀點編輯撰寫分析文章指出，即使因為於疫情期間舉行選舉遭抨擊，人民行動黨仍然取得61.2%的選票，成績不錯，足以解讀成選民對政府核心施政的認同。工人黨議席有所進帳，也奠定作為主要反對黨的地位。

評論提到，工人黨黨魁畢丹星（Pritam Singh）將新加坡帶進政治和政策有競爭的時代。以往工人黨沒有提出認真而且全面的政策，但今日的工人黨以一份提供更多社會安全網的政綱競選，假以時日，工人黨或有力挑戰人民行動黨的領導地位。

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《聯合早報》：擋不住政治多元訴求

評論文章指出，透過大選，新加坡人選擇走政治多元的道路。人民行動黨得票率跌到1965年以來的第二低，還痛失多名猛將，反映選民對政治多元的訴求超越疫情造成的危機感，以及人民對強勢領導風格的接受程度已經今時不同往日。

文章提到，全球反建制思潮席捲新加坡，有人試圖用否定和另建來達到目的，也有人透過參與和溝通推動議程。副總理王瑞杰提出對話，希望年輕人透過參與和對話，感受到自己是國家未來的主人翁。評論認為，這種溝通和合作的方式必須繼續，而且要讓人民確切感受到政府願意變通，制度可以改變。

圖為2020年7月11日，新加坡在野工人黨的支持者揮舞旗幟慶祝。（Getty Images）

《詩華日報》：領導團隊須反思國家發展模式

分析認為，大選結果反映不少選民並不滿意第四代領導團隊應對疫情的表現，投票結果對第四代領導團隊而言，必定是個震撼彈。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員藍平兒博士指出，結果「迫使他們重新思考未來的經濟模式，並且了解唯有得民心才能得天下。他們必須更富有同理心，傾聽選民的訴求。」

對於工人黨眼前一亮的成績，新加坡國立大學政治系副教授比維爾星認為是歸功於領導層的更新完善，以及工人黨成功與年輕選民的接軌。