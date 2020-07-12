【通俄門】減免斯通刑期　美媒：特朗普做了尼克遜也不敢做的事

美國總統特朗普（Donald Trump）減免前競選顧問斯通（Roger Stone）的刑期舉措，惹來美國輿論反彈。美媒7月11日批評特朗普已超越紅線，形容這是「連當年尼克遜都不敢做」的事。

圖為7月10日，斯通在佛州勞德代爾堡的自宅，在得悉自己無需入獄後舉起勝利姿勢。（Reuters）

在特朗普簽署行政命令，減免斯通的刑期後，白宮同時發表聲明，譴責通俄門的調查是獵巫行動，斯通是左翼人士和他們的傳媒盟友所迫害，是持續多年的「通俄騙局」受害者。

在白宮的聲明中，未有說明斯通無罪，而事實上特朗普的行政命令只是減免斯通的刑期，斯通的罪名仍然存在。不過，斯通因特朗普的協助關係，可獲自由身免除服刑。

民主黨：從未有總統如此這樣做

民主黨人隨即對特朗普的決定作出譴責，形容是對法治的濫用。眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）表示特朗普的行動顯示美國有兩個司法制度：「一是為他的好友而設，一是其他所有人。」

參眾兩院民主黨內務委員會亦發表聲明，指特朗普所為是為了答謝他在通俄調查中處處為特朗普辯護，表示會就特朗普的行為作出調查。眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）與監督與改革委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）發表聲明，批評「過去從未有一名總統會以如此明顯的個人利益為由行使權力。」

圖為7月11日，特朗普身在白宮外。特朗普在7月10日簽署行政命令，減免了斯通的刑期。（Reuters）

現年67歲的斯通被視為是特朗普的親信，與通俄門事件有密切關係。儘管今天通俄門的調查已不了了之，但斯通仍因虛假陳述、妨礙司法公正、騷擾證人等7項罪名，被判入獄40個月。

在量刑時斯通曾要求獲寬減處理，並稱自己很可能會死在獄中。司法部長巴爾（William Barr）亦因此介入事件，最終讓斯通的刑期由原本要求的7至9年減至3年又4個月，巴爾後稱這刑期合理。

美國《紐約時報》報道，有關寬減斯通的刑期在白宮討論數月之久，報道引述消息指出，白宮擔憂相關決定帶來的長遠政治影響。

圖為1994年4月美國前總統克林頓出席記者會。白水門事件被視為是克林頓在位期間，繼性醜聞後另一宗最大型的政治醜聞事件。（Getty）

過去曾頒布的特赦令例子

過去美國總統運用權力赦免同盟朋友的罪名偶有發生，如在1992年總統大選期間，檢察官華爾希（Lawrence Walsh）就伊朗門事件對前國防部長溫伯格（Caspar W. Weinberger）提出訴訟，被老布殊（George H. W. Bush）視為試圖影響大選。在老布殊獲勝後，他運用總統權力寬免了溫伯格及另外4人的控罪。

前總統克林頓（Bill Clinton）亦在2001年總統任期後一天發出175張特赦，包括在白水門事件中拒絕作證的前商業合夥人麥克杜加爾（Susan McDougal）。不過當時麥克杜加爾已在獄中服役期滿出獄，克林頓是在她出獄後才頒布僅有象徵意義的特赦令。

《紐約時報》引述哈佛大學法學院教授兼司法部官員戈德史密斯（Jack L. Goldsmith）表示，這些案件可與斯通的減刑相提並論，但指出從未有像特朗普這樣的方式。

圖為1974年8月，尼克遜宣布下台。尼克遜在水門事件曝光後面臨被彈劾，他得悉已無法逃避，選擇直接辭職。（Getty）

在1973年水門事件中，前總統尼克遜（Richard Nixon）曾在他的秘密錄音中，表示會運用總統權力赦免潛入水門大廈被捕且定罪的人。但在水門事件正式曝光後，他未曾真正履行承諾，直到1974年他深知必定會被彈劾下台後，宣布自行辭職。尼克遜的罪行最終被接任的前總統福特（Gerald Ford）赦免。

《紐約時報》引述水門事件的檢察官班克斯（Jill Wine-Banks）指出，尼克遜明白公眾的力量：「因此懂得在背後而不是公眾前掩飾罪行，以避免帶來政治後果——看看後來在選舉中連任失敗落台的福特；但似乎特朗普不明白會發生甚麼事。」