【港版國安法】英暫停與港引渡協議　外媒：恐加劇與中國外交爭端

英國政府7月20日宣布，因應中國實施《港區國安法》，即時及無限期暫停與香港的引渡協議，並將對中國的武器禁運擴至香港，包括禁止出口手銬及催淚彈等用於鎮壓的裝備。外國媒體形容，這是西方與中國外交關係惡化的最新迹象，認為中英關係「黃金時代」已結束。

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 11 + 10 + 9

路透社：中英「黃金時代」結束

路透社評論指，倫敦對中國在香港的鎮壓感到沮喪，英國與中國就《港區國安法》發生爭端的升級。

英國時任首相卡梅倫（David Cameron）2015年曾稱中英關係進入「黃金時代」，如今英國暫停與香港引渡協議，評論形容這是對中英「黃金時代」棺材板上釘上又一顆釘子。

彭博：恐加劇與中英外交爭端

彭博評論指出，英國此舉可能會加劇與中國的外交爭端。雖然中止引渡協議和暫停武器銷售，很大程度上是象徵性行為，但這些措施標誌着約翰遜政府對中國在香港行為的最新譴責，並將引發北京方面的憤怒。

彭博又指出，英國此前剛宣布將禁止在5G網絡建設中使用華為的技術與設備。評論認為，英國此時與中國發生外交糾紛是不合時宜，因為英國正試圖在脱歐後，希望確保與世界各國的自由貿易協議。

華爾街日報：西方與中國外交關係惡化

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）評論稱，英國此舉是西方國家與中國外交關係惡化的最新迹象。評論稱，中止引渡協議實際上宣吿中英關係「黃金時代」的結束。