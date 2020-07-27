印媒：單靠與盟國軍演　只會被中國視為「紙老虎」

印度、美國、澳洲及日本四國在南海及印度洋舉行聯合軍演，印度對華態度日趨強硬。有印媒指出，印度僅與盟友進行軍演而不發展經濟實力，不會改變中國視其為「紙老虎」的形象。

《印度時報》7月25日一篇評論指出，中國在世界上的形象近日出現了戲劇性的變化，因新冠肺炎（COVID-19）疫情、「港版國安法」、印中邊境軍事衝突等事件，全球正在形成一個反華聯盟。

這或許只是一種暫時的現象，或是新冷戰的爆發，但有一件事很明顯，印度對中國目前困境的幸災樂禍只會讓印度承擔風險。

文章指出新冠疫情暴露出全球工業生產對中國供應鏈的嚴重依賴。美國曾試圖和一些國家尋求替代方案。但想取代中國供應鏈，必然耗費大量的時間和金錢。

印度一直不太情願加入「四方安全對話」（Quad）。但隨着印中邊境爭端，印度有了新的動力，邀請澳洲參與「馬拉巴爾」（Malabar）軍演，發出一個必然會激怒北京的信號。但無論軍演畫面多麼震撼，但這只會被中國視為「紙老虎」。因外國軍艦離開後，中國海軍和數以千計的武裝漁船將重返此地。

印防長赴前線觀看軍演，稱談判未必能解決問題（點擊圖集瀏覽）：

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文章指出那些數以千計武裝小型漁船，才是中國進行海洋侵略的主要行動者。文章稱這些漁船除了捕漁作業外，亦協助了中國海軍控制外國船隻。美國軍艦在南海島礁周邊進行自由航行，發表措辭強硬的南海聲明，可能會讓美國決策者感到滿意，但不能撼動中國立場或鼓動膽怯的鄰國挑戰中國。

報道強調，印度對抗中國所需的經濟實力和軍事部署需要堅定、長期的努力，但最終仍是經濟問題。沒有動員全國資源，僅與盟友進行軍演，將只會被中國視其面對的不過是個「紙老虎」。