俄媒：特朗普為尋求連任　挑動中美磨擦塑造自身成「反華英雄」

中美磨擦升級，俄羅斯衛星通訊社就美國挑起新一輪對抗的意圖，指出背後目的意在削弱中國的競爭優勢，遏制其在世界上影響力的增長；同時轉移國民視線，塑造特朗普（Donald Trump）的「反華英雄」形象，以搏得選民支持連任。

2020年7月24日，美國警察在位於休斯敦的中國總領事館外設置路障。（AP）

俄羅斯衛星通訊社7月26日發表文章，就美國對中國態度日趨強硬，分別訪問中國及俄羅斯的學者。中國人民大學國際關系學院教授時殷弘認為，美國的一系列行為既是基於國內競選的政治考慮，也是美國一個長遠的戰略方向和主要政策體系。

殷弘指出美國大選將臨，針對中國是特朗普尋求連任重要目的。同時可以看見特朗普政府已明確將對中國全面施壓，以杜絕中國進一步發展壯大，並按照特朗普政府的思路控制太平洋和全世界。

莫斯科外交學院國際信息安全和科技政治中心高級專家彼柳科夫（Alexei Pilyukov）認為，美國總是和那些綜合實力快速增長、與美國絕對領先的領域發生抵觸的國家發生爭吵。彼柳科夫指企圖削弱全球對手，是美國人的主要目標，而阻遏中國快速向前發展，是美國人的戰略所在。

最新照片顯示，美國駐成都總領館拆除銘牌，大批中國警察出動（點擊大圖瀏覽）：

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特朗普塑造自身成「反華英雄」

中國傳媒大學國際關系研究所教授楊勉指出，特朗普為追求連任，試圖將自己塑造成反華英雄。

楊勉指出，特朗普考慮到自己有可能因為抗疫不利和黑人事件連任失敗，故意利用針對中美關系的一系列惡意措施，轉移大眾視線，甩鍋中國，以挽救自己頹勢。同時特朗普也試圖激怒中國，加劇中美關系矛盾，激起美國人的民族主義情緒來支持他，把自己塑造成反華英雄。

莫斯科大學政治學系教授馬諾伊洛（Andre Manoilo）則提到，美國在下一輪中美貿易談判中，需要新的王牌。

馬諾伊洛表示，美國有意向經貿交易施壓，期望中國答應所有條件。因此在貿易談判還未結束之際，提高與北京關係的緊張，從實力角度決定貿易條件。馬諾伊洛指出特朗普總在在談判時，先將局勢拉到極限，然後再提出建議，特朗普認為被趕到牆角的對方，一定能做出讓步。但馬諾伊洛質疑此招對中國不好使用。