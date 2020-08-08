【外媒怎麼看】美國制裁11名中港官員　英媒：影響有限但高象徵性

美國財政部8月7日宣布制裁11名中港官員，包括香港特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊等人，事件在國際也引來廣泛關注。英國廣播公司（BBC）分析指，這次制裁的影響有限，但具有高度象徵性，形容中美兩國正走向痛苦的「離婚」，也有專家認為，事件顯示中美局勢是沒有明顯終止軌跡的升級。

這次美國向11名中港官員作出的制裁中，提出會凍結這些官員在美國的資產，並禁止美國人與他們做生意。BBC分析稱，若這些官員在美國沒有金融利益也沒有赴美計劃，那麼對他們的實際個人影響有限，但美方此舉有高度象徵性，香港成為中美之間的主要爭論點。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

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該文又指，中美正走向痛苦的離婚，特朗普政府的對華強硬態度，一方面為鼓動選民，另一方面是白宮對華鷹派欲借此修正他們認為不利美方的對華政策。

美國有線新聞網絡（CNN）引述美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）跨大西洋經濟關係高級研究員弗里德蘭（Julia Friedlander）指，美國這次制裁林鄭月娥是一次非常明顯的升級，再加上特朗普政府最近對華的其他政策，她認為是情況是「沒有明顯終止軌跡的升級」（escalation with no clear end trajectory）

至於新加坡《海峽時報》則報道，新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為這次制裁對個人的政治及財政影響不太大，但他指，美國若繼續把目標對準參與香港事務的中層官員，將帶來更大傷害。