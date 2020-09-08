中國推動全球數據安全8項倡議　美媒：反擊美國針對TikTok指控

中國9月8日發起《全球數據安全倡議》，提倡8項主要內容，包括各國不得要求本國企業將境外產生或獲取的數據存儲在境內等，美媒彭博社（Bloomberg）認為，此舉是尋求反擊美國針對TikTok或微信（WeChat）等企業的指控與行動，至於《華爾街日報》則指，中方正在反擊美國的「淨網」計劃。

中國外長王毅9月8日公布《全球數據安全倡議》，圖為他8月25日訪問意大利羅馬時（Reuters）

美媒：反擊「淨網」計劃

彭博社9月8日的報道指，中國外長王毅是在上周出席G20外長視像會議後，再在今天公布中方的方案，形容這是中國希望制訂數碼領域全球標準的方案一部分。報道稱，中方在倡議內主張阻止外國政府取得該國公司在境外的數據，是試圖反擊美方一直主張TikTok跟WeChat等企業向北京政府分享敏感用戶數據的指控。

至於《華爾街日報》形容，雖然中方的倡議沒有提及美國，但實際是反擊美國「淨網」計劃（Clean Network）。該文稱，中方會鼓勵各國尊重其他國家在處理數據時的主權，以求與北京的「數碼主權」觀點一致。

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BBC：中美新一次衝突

英國廣播公司（BBC）的報道則形容，這是華盛頓政府與北京政府在數據安全議題上的新一次衝突，這些衝突之前已波及TikTok、華為與微信（WeChat）。報道稱，美方上月提倡「淨網」計劃，排斥中國企業，至這次中國推出的新倡議，則主張反對非法奪取民眾數據與大規模監控。

報道又稱，美方頻繁指控華為設備有「後門」裝置，中方則在這次倡議中，表明企業不得在產品和服務中設置後門，非法獲取用戶數據、控制或操縱用戶系統和設備。報道引述歐華律師事務所（DLA Papier）的法律專家比格（Carolyn Bigg）認為，中方的主張看來是保護消費者與停止數據濫用的務實提議。

在9月8日舉行的全球數據治理研討會上，中國外長王毅向各國提出《全球數據安全倡議》，涉及8項主要內容，包括倡議各國應要求企業嚴格遵守所在國法律，不得要求本國企業將境外產生、獲取的數據存儲在境內，又或各國應尊重他國主權、司法管轄權和對數據的安全管理權，未經他國法律允許不得直接向企業或個人調取位於他國的數據等。