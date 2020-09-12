【美國大選】美媒：如拜登勝出　中美貿易協議隨之終結

美媒報道，如民意調查結果準確，拜登（Joe Biden）可能贏得美國總統大選。《福布斯》雜誌發文稱，如果這樣，美中貿易協議——現任總統特朗普（Donald Trump）的主要項目——也將隨之終結。

《福布斯》雜誌在8月30發文稱，拜登將不會注意力放在美國與中國的貿易上，關稅項目會一個接一個廢除。他可能會將貿易政策問題交美國商務部和國務院處理。而特朗普則對中國採取另一種態度。

特朗普在接受霍士新聞訪問時說，如果中國不正確對待美國，他已經準備好讓美中經濟完全脫鈎。如果說特朗普是將外交政策視為一項可以歸結為吞購併購的商業交易，那麼拜登則認為這在很大程度上取決於政客之間的個人關係。

圖為美國民主黨總統候選人拜登9月11日來到美國賓歹法尼亞州尚克斯維爾市，出席「九一一」襲擊死難者悼念活動。（AP）

北京希望拜登一旦贏得總統大選，能放棄與中國經濟的脫鈎進程，並將尋求在某些領域的合作，例如在氣候變化方面。

中國外交部長王毅8月5日曾說，北京希望在任何層次就任何問題在任何時候恢復與美國對話。顯然這是向拜登發出的訊號，即中國正在努力將同美國的關係恢復到奧巴馬（Barack Obama）執政時期的水平。