美國大選2020｜拉斯穆森：民調是否在向特朗普傾斜？

【美國大選2020】10月26日,拉斯穆森民調報道公司(Rasmussen Reports)於其網站刊布名為「民調是否在向特朗普傾斜?」(Are the Polls Trending for Trump?)的評論,作者為來自美國丹佛(Denver)的醫生、網站的自由撰稿人Brian C. Joondeph。文章試圖捕捉近來關乎美國大選選情的一個變化:特朗普的劣勢似乎在縮小。 作為較具爭議性、卻於2016年較準確地預測了大選結果的民調機構,拉斯穆森民調堪為觀察此次美國大選的風向標之一。 該評論原文譯文如下。

幾個星期前,總統候選人的民調顯示拜登以兩位數的差距領先於特朗普,一如四年前的預判中希拉里的領先幅度。儘管當時各方預判希拉里幾乎穩贏,現實卻呈現了一個不同的結局。

這一次的選舉,主流媒體的預測準確?還是說他們會重犯上一次大選中的錯誤呢?

2016年大選民調中最準確的機構之一拉斯穆森民調報道公司(Rasmussen Reports)所做的White House Watch民調中,出現兩位候選人的差距大幅縮小的態勢,拜登的領先幅度從兩個星期前的12%縮小到了一周前的3%,而現在,特朗普甚至領先一個百分點。

而在拉斯穆森民調的每日總統候選人追蹤民調中,受訪人對特朗普的執政認可度與奧巴馬八年前的認可度基本一致,只差1至2個百分點。而奧巴馬在八年前輕鬆贏下了自己的連任選舉。此外,拉斯穆森民調亦顯示特朗普在關鍵州佛羅里達州(Florida)以三個百分點的優勢領先。在拉斯穆森民調在其他的關鍵州的數據中,拜登在俄亥俄州(Ohio)以兩個百分點領先,以一個百分點在北卡羅來納州(North Carolina)領先,形勢難見分曉。

9月29日,兩位總統候選人參加本屆總統大選的首場電視辯論。(Getty)

其他的一些民調亦反映了類似的情況。《投資者商業日報》與技術計量政策與政治研究所(IBD/TIPP )共同進行的民調亦呈現出更加激烈的競爭態勢,拜登只以2.3個百分點的優勢領先於特朗普,且該差異亦在民調的誤差範圍之內。

民調機構蓋洛普(Gallup)的數據顯示,民眾對特朗普的執政認可度達到46%,接近於他本人的最高認可度49%。且受訪者被問到「認為誰更有可能贏,而非希望誰贏」的重要問題時,結果顯示認為特朗普可能贏的人達到56%,遠高於認為拜登更可能贏的40%。

當登記選民被問到「你的生活是否比四年以前更好了?」時,56%的受訪人回答是,只有32%的選民給出否定的回答。

政治及市場研究和民調機構Trafalgar Group在2016年正確預測了特朗普將會贏下關鍵搖擺州,而在2020年他們也預測特朗普將會贏得大選。他們預測特朗普將贏下至少275張選舉人團票(勝選需要至少270票),「而(這個數字)還可能根據隱藏選票的多少而可能有大幅增長」。

2016的總統大選中,希拉里雖一直在民調中保持領先,但最終結果卻出人意料,事件使得民眾開始質疑民調的可信性。(Getty)

Trafalgar Group的首席民調專家Robert Cahaly解釋其研究方法稱,除了進行更加簡短的調查,他們還會詢問受訪者鄰居的投票意向:你認為你的鄰居會投票給誰?

儘管黑人群體只佔美國總人口的13%,但他們卻幾乎只為民主黨的總統候選人投票。近期沒有哪一位共和黨候選人在黑人選民中獲得超過10%的支持度。特朗普在2016年也只獲得了8%的黑人選票。

但今年情況可能會不一樣。正如《華盛頓郵報》在近期文章《特朗普和黑人之間發生了什麼?》(What’s happening out there with black men and Trump?)中指出,特朗普本屆選舉在黑人選民,尤其是黑人男性選民中的表現並不比拜登差——這證明了來自饒舌歌手Ice Cube以及50 Cent的支持定是有幫助的。

今年的民調是否再次低估了特朗普的支持率呢?美國卡托研究所(Cato Institute)發現,62%的美國人有着不願意與人分享的政治觀念,且當中有77%為保守派。只有堅定的自由派覺得他們能夠自由的表達他們自己。這種分享或表達包括在面對民調工作人員時的情況。

6月20日,特朗普在俄克拉荷馬州(Oklahoma)举行疫情以来的第一场集会。(Getty)

除此之外,還有兩方的競選活動中的能量和激情的因素。拜登周日(10月25日)再次出現口誤,稱自己正與前總統小布殊(George W. Bush)競選,隨後又宣佈他將結束所有線下的競選活動。

而另一方面,特朗普每天都在舉辦兩道三場機會,並在競選的最後幾天增加至每天四至五場集會,且每場集會都吸引了數萬名支持者到場。

民調人員未能納入考慮的是那些與官方的集會無關、特朗普在各地傾斜而出的支持者,尤其是在比華利山(Beverly Hills)、布魯克林(Brooklyn)、新澤西州(New Jersy)等民主黨的大本營。支持特朗普的網絡博客Conservative Treehouse近日發佈了一系列推特,展示了特朗普支持者在選情偏藍地區的大型遊行和集會,與之相比,拜登與賀錦麗的競選活動則只有數十人參加。

在大選前的最後幾周,選舉勢頭似乎出現了明顯的變化。不過,選舉日的最終民調才將是最後的裁決。