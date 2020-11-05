美國大選2020｜特朗普表現勝預期　美媒分析鐵粉支持關鍵

美國大選2020｜總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的選情緊湊，民主黨預計的「藍色浪潮」沒有如願出現。美國有線新聞網路（CNN）的專欄作家吉蒂斯（Frida Ghitis）撰文指出，選舉反映美國的嚴重分裂，民主黨和拜登必須思考如何面對近半支持特朗普的選民。

吉蒂斯分析指出，特朗普滿口謊言，卻仍然能夠得到選民歡心，主要是因為有共和黨和右翼媒體的堅定支持，但部份可能是因為拜登陣營的戰術決定欠佳。

吉蒂斯認為，拜登將競選焦點集中於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），策略雖然合理，但應該更加努力反駁特朗普的虛假論述，例如是指他於疫情前建立美國歷史最強勁的經濟。因為根據出口民調，經濟是選民最關心的議題，疫情只是排第三。

吉蒂斯提到，特朗普將拜登稱呼為社會主義者，得到很多選民支持，於擁有大量古巴裔美國人的佛羅里達州尤其有優勢。特朗普利用種族主義和仇外心態競選，但數以百萬計投票給特朗普的人不會全部都是種族主義者。

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文章指出，特朗普有他的魅力，將自己塑造成為美國的堅定捍衛者，尤其是對藍領和鄉郊美國人。特朗普承諾重新建立製造業，誓言打擊「佔盡美國便宜」的貿易夥伴，成功引起選民共鳴。與此同時，城鄉差異日益擴大，鄉郊和保守選民對於社會和文化轉變深感不安。她認為，對經濟的不安和恐懼早於疫情前已經出現，民主黨必須深入探討特朗普支持者關注的議題。