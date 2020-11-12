人大DQ｜外媒：香港民主已死　中央政府破壞一國兩制

全國人大常委會11月11日決議，授權香港特區政府取消4名民主黨議員資格，各國均表示關注。歐美及各國媒體亦有報道並評論事件，絕大部分均以批評為主，包括美國《華爾街日報》的社評，指責「香港民主已死」。

華爾街日報：香港民主已死

文章批評香港政府扼殺一國兩制，中共政府現正加快速度粉碎其剩餘的一切。文章指出香港民主派無可能獲得立法會議席多數已是眾所周知，現時中共政府所做的，是把香港立法會完全橡皮圖章化。文章批評事件表明中國不守國際承諾，香港至2047年擁有50年的自治權，於2020年被廢除。

彭博社：對拜登下的戰書

彭博社認為中國政府所做的，是要警告當選的拜登（Joe Biden），中國不論任何壓力，都會繼續鏟除反對勢力。外界認為拜登當選總統，中美關係有機會緩和，但拜登曾多次批評中國對香港的政策，並稱國家主席習近平為「惡霸」，中國政府這次的行為有如對拜登下戰書。

英國廣播公司：解僱忠誠度不足議員

英國廣播公司（BBC）分析指出，不論是特區政府要求，還是中央政府的命令，現時香港已擁有權力，解僱所有忠誠度不足的泛民議員。而更重要的是，香港政府已說明香港從未實施過三權分立，行政部門已可隨意解散立法機關及其成員，他們根本不需要顧慮什麼。

朝日新聞：一國兩制徹底消失

日本《朝日新聞》社論指出，中國中央政府以強硬手段排除民主派議員，意味着三權分立已名存實亡。加上民主派議員的總辭，勢將迎來新的緊張及混亂。事件亦反映中共政府對民主派在反修例事件後的泛民勢力增長感到不安，強硬予以排除。

環球時報：可笑無理 與國家角力無出路

中國《環球時報》社評指出，集體鬧辭行為可笑無理，是惡意政治對抗行徑，與法律精神背道而馳，又指即使總辭亦阻擋不了香港由亂到治的新進程。

社評指出，即使立法會沒有他們仍會繼續運轉，同時批評他們錯判形勢，嚴重高估攬炒在當前所能產生的影響。形容他們行為是「癡心妄想」，螳臂當車。