美國智庫學者：拜登對華政策　應避免重複特朗普時代三個錯誤

美國智庫布魯金斯學會高級院士李成本周刊登一篇研究，指出美國現任總統特朗普（Donald Trump）在對華政策上的三個錯誤，並提出候任總統拜登（Joe Biden）應重新考慮中美「脱鈎」戰略。

布魯金斯學會高級院士李成在暫譯為《與中國對抗時避免的三個陷阱》（Avoiding Three Traps in Confronting China’s Party-State）的文章中指出，未來的政府應避免的「3個陷阱」是：在措辭上將中國政府與共產黨分離；呼籲推翻中共政權；遏制中國的「全社會威脅」。他說，處理中美關係時將中國與中國共產黨分離是「陷阱」，這策略可能適得其反，並使共產黨更受歡迎。

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李成稱例如美國務卿蓬佩奧在7月稱中國國家主席習近平為「中共總書記」而非「國家主席」，下屆美國政府應重新思考這個策略，這「可能無意中提升（共產黨）權威及受歡迎程度。」

他也在文中也質疑特朗普呼籲改變中國政權的做法：「美國可期望用什麼樣的中國組織來取代當前的共產主義政權？」 他說：「政權更替幾乎肯定非常具破壞性、嚴重損害亞太地區安全以及全球經濟發展，它是否一定會符合美國的利益？後共產主義政權一定會是親美的嗎？」