美國家情報總監撰文稱中國是最大威脅　美媒：使拜登政府難轉向

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）12月3日在美國媒體刊文稱，中國是對美國今日的最大威脅後，不少美媒認為，拉特克利夫撰文目的是讓未來的拜登（Joe Biden）政府更難改變現行對華政策。

中美關係：拉特克利夫的文章2020年12月3日在《華爾街日報》刊登（網站截圖）

拉特克利夫在《華爾街日報》刊文稱，中國是對美國今日的最大威脅，也是自二戰以來對全球民主與自由的最大威脅，他認為美國決策者必須要做好與北京長時間對抗的準備。

對於這篇文章，彭博社12月3日報道，拉特克利夫是特朗普的堅定支持者，現時特朗普政府嘗試做的，就是希望「鎖定」自己的政策。《紐約郵報》則稱，拉特克利夫延續特朗普政府一貫的反華論調，將使拜登難以改變美國對華採取的強硬立場。

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美國有線新聞網絡（CNN）同日引述一名高級國家安全官員稱，特朗普政府正趕在拜登宣誓就任總統前，推動一系列針對中國的行動，而拉特克利夫的這篇文章就是其中的一部分，令拜登政府更難改變現行政策。

中國外交部發言人華春瑩12月3日則回應表示，中方敦促美國政府以更加理性、冷靜和客觀的態度看待中國和中國的發展，放棄對中國共產黨的仇恨和不正常心理，希望美方同中方共同努力，通過對話和溝通增進對彼此的正確認識，共同推動中美關係健康穩定發展。只有這樣，才符合兩國人民根本和長遠利益，也符合世界人民的共同期待。