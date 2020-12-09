【英國脫歐】「迷霧從未如此濃厚」　歐洲媒體普遍悲觀對待

英國脫歐緩衝期限將至，與歐盟的貿易談判亦到達最後階段。但雙方至今討論的不是細節，大部分時間仍糾纏在「要協議，還是無協議」之上。英國與歐盟至今未取得共識，歐洲多國媒體普遍指前路不明朗。

圖為12月8日，倫敦早上濃霧天氣。法國有媒體以濃霧形容脫歐的貿易談判情況。（Getty）

德國《世界報》（Die Welt）：

要協議，還是無協議？距離期限只有4星期，但至今依然未有答案。

意大利《二十四小時太陽報》（Il Sole 24 Ore）：

英國開始接種疫苗為阻止疫情帶來希望，但英國脫歐仍沒有解藥。

法國《回聲報》（Les Échos）：

脫歐仍未確定，迷霧從未如此濃厚。

在近日多份歐洲的報章，都表達着對脫歐貿易談判感到迷茫的聲音。除了少數如德國《商報》（Handelsblatt）提出「高層雙方親自會面應該能夠取得突破」，對約翰遜（Boris Johnson）12月9日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面感樂觀以外，幾乎都是清一色的負面評價。

比利時有些報章甚至已開始介紹為何談判會失敗，《標準報》（De Standaard）指出，談判即使已持續10個月：「但看至今依然未有進展，因為未有一方願意率先讓步」，「如果沒有達成協議，關稅和配額將會重臨，這對已受疫情打擊的經濟來說將會雪上加霜。」

圖為12月8日，約翰遜從首相府步行外出。約翰遜將在12月9日前往布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Getty）

亦有報章警告這星期是最後機會，希臘《日報》（Kathimerini）評論指出，一條紅線將歐盟與混亂的英國脫歐分隔開來：「雙方唯一同意的是，如果我們本週無法達成協議，硬脫歐已不能避免。」

而英國的情況亦一樣，幾乎每一分報道都指出這本星期的談判可能已是最後機會。

《泰晤士報》（The Times）：

除非雙方能成功找到新的政治動力，否則難以成事。

《獨立報》（Independent）：

2019年發生最後一刻戲劇性的轉變，是因為約翰遜最終在愛爾蘭邊界上問題的妥協……但這次即使兩人親自見面，能否真正打破僵局仍是未知數。

英國廣播電台（BBC）：

若果約翰能和馮德萊恩相互誠懇對視，並同意雙方仍有可討論餘地，那還是有機會最終達成協議。