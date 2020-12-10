中國尼泊爾共同宣布珠穆朗瑪峰新高度　外媒：反映兩國關係密切

中國和尼泊爾12月8日共同宣布珠穆朗瑪峰的「修訂高度」為8,848.86米，較尼泊爾早前的官方高度增加約1米，較中國早前的官方高度增加約4米。輿論認為，中尼共同宣布珠峰高度，反映兩國關係變得密切。

德國巴伐利亞科學與人文學院的格拉赫（Christian Gerlach）吿訴德新社記者，珠穆朗瑪峰的最新官方海拔高度可能更加準確，不僅因為測量方法有所改進，而且2015年地震導致板塊構造有所改變。

美國《紐約時報》12月9日提到，中國國家主席習近平認可這個新高度，實現了2019年訪問尼泊爾時做出的承諾。尼泊爾最初打算單獨進行測量，不過，習近平2019年訪問尼泊爾之後，測量珠穆朗瑪峰高度成為一個聯合項目。

報道提到，北京一直比較尊重尼泊爾，將尼泊爾視為其「一帶一路」倡議的關鍵一環，隨着尼泊爾與印度的關係惡化，中國與尼泊爾靠得更近了。

報道也指，尼泊爾一直以來拒絕接受其他所有國家測量結果，而且一直拒絕使用這座山峰的殖民時代名稱。中尼12月8日舉行聯合新聞發佈會，中國外交部長王毅用的是山峰的藏語名稱「珠穆朗瑪」，尼泊爾外交部長賈瓦利用的是山峰的尼泊爾語名稱「薩加瑪塔（Sagarmatha）」。