【華為孟晚舟被捕】加媒：中國國安部派人監視　「保護國家利益」

華為「太子女」孟晚舟在加拿大被捕後，日前已獲法院批准其保釋申請，但必須遵守多達16項的保釋條件，包括要配戴電子腳鐐，接受24小時監控。 有加拿大傳媒引述消息人士指，不但當地執法機關加拿大皇家騎警（RCMP）密切監視孟晚舟，中國國家安全部亦有派人暗中監視，目的是要「保護中國的國家利益」。

孟晚舟獲法院批准保釋。（視覺中國）

據加拿大電視台Global News報道，孟晚舟是住在其擁有的兩幢加拿大物業其中一間，並稱實際上孟晚舟在當地並沒有太多朋友，只有鄰居才會前往探望。報道引述消息人士指，「加拿大皇家騎警晚上會在該區進行秘密監視」，除了是確保孟晚舟不會逃離加拿大外，亦想了解孟晚舟有沒有與中國國安部聯繫。

孟晚舟目前住在其擁有的兩幢加拿大物業其中一間。（路透社）

此外，報道又稱中國國安部亦有派人監視孟晚舟，以「保護中國的國家利益」及進行海外情報活動。消息人士更指，在此前保釋聆訊期間，法院外有大批孟晚舟支持者到場聲援，當時中國國安部亦有派人監視。

聆訊時法院外有不少人聲援孟晚舟。（視覺中國）

另一方面，針對有兩名加拿大公民在中國被以涉嫌從事危害中國國家安全活動為由拘捕，報道指加拿大政府正考慮是否採取進一步行動，例如向中國發出旅遊警示。事實上，卑詩省貿易代表團已取消行程，訪問日本後就會回國，不會到中國，旅遊部長趙美蘭嶺亦宣布下周的訪華推遲。

（Global News）