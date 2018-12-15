美國國立衛生研究院：保密資料外洩　矛頭直指中國「千人計劃」

美國國立衛生研究院（NIH）顧問委員會日前提出調查報告，表示有部份NIH研究人員隱瞞與外國研究機構的聯繫；甚至有評審員兼具中國「千人計劃」成員身份，導致保密資料輾轉流出。

美國國立衛生研究院（NIH）顧問委員會日前提出調查報告，指有評審員兼具中國「千人計劃」成員身份，導致保密資料輾轉流出。（網上圖片）

部份研究人員隱瞞與外國機構的聯繫

NIH是美國最大的醫學科研機構，隸屬美國衛生及人類服務部，由聯邦政府撥款。NIH大約一年前開始對外國政府和機構對該研究院的學術影響有所警覺，NIH院長柯林斯（Francis Collins）8月致信接受NIH資助的約一萬家機構，要求他們幫助遏制這些影響。

NIH顧問委員會為此於當地時間周四（13日）向柯林斯呈交一系列關於利益衝突和違規行為的內部調查報告。據美媒《美國之音》引述報告作者之一、NIH副院長塔巴克（Lawrence Tabak）表示，根據NIH規定，NIH研究人員有義務申報從外國政府獲得的資源，包括外國大學或外國政府給他們支付的報酬。一些研究人員隱瞞了他們與其他機構的聯繫，甚至在外國設立了實驗室。

千人計劃的人才一般指的是在海外取得博士學位，不超過55歲，引進後須每年在北京工作不少於9個月。（網上圖片）

報告的關注重點是中國

調查還發現，一些研究人員試圖破壞研究院的同行評審（peer review）系統，將科研申請書、提案和會議內容與非評審員分享。報告指出，NIH的一些評審員兼具北京「千人計劃」成員身份，導致保密資料被輾轉交到外國政府手中。

波士頓環球報旗下的新聞網站STAT則引述報告另一位作者、NIH顧問委員會共同主席威爾森（M. Roy Wilson）分析，入選「千人計劃」的一個關鍵資質就是能接觸知識產權。因此，調查報告建議，NIH必須要求資助機構明確披露其研究計劃是否有外國支持和國際合作，是否存在他國利益；同時也應要求加強對外國學者的網路安全管控。

調查小組指出，儘管報告的關注重點是中國，但其他國家的部份研究人員也存在類似問題。他們強調，NIH依然歡迎外國研究人員，但也必須防範少數「壞分子」。

（中央社）

千人計劃小資料：