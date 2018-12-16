日媒：日本總務省5G頻段分配指南　「事實上將中國通信設備排除」

近日一直有報道指，日本政府有意要求電訊公司在建設5G基站時排除中國公司的產品。日媒指出，總務省就5G頻段分配的審核標準指南，已在事實上將中國通信設備排除在外。

日媒指，日本總務省5G頻段分配指南，事實上已將中國通信設備排除。（視覺中國）

據NHK報道，日本打算明年3月進行下一代通信技術標準「5G」的頻段分配，在此之前，總務省敲定審核標準指南。



報道指，指南要求企業等留意政府的相關規定，制定計劃時應考慮到安全性和信賴度，在採購用於基站的通信設備等產品時充分考慮到國家安全風險。總務省稱，這是「對企業的提醒」。但據分析，華為、中興等中國企業生產的通信設備事實上被排除在外。

早前已有消息指，日本政府憂慮信息洩漏，總務省向各流動電訊服務營運商進行5G頻譜的審查標準時，有意要求在建設基站時要排除中國公司的產品，此舉視為針對來自中興及華為產品。此外，日本軟銀集團早前亦宣布，其在5G基建不會採用華為設備，亦會撤換目前4G設的華為組件。

不過亦有日本專家認為，全面禁用中國通訊設備弊大於利。日本數碼資訊出版社《ASCII.jp》早前刊登專家石川溫文章指，華為在日本的業務主要是智能手機和提供網絡服務所需的基礎設備，並早已得到各界認可。如果要完全封殺華為，就要將現有的4G設備全部更換，同時重新選擇新的5G設備供應商，「這需要巨大的成本，日本政府一直讓電訊商降低4G服務的費用，恐怕不希望再看到相關成本上升」。