【改革開放40周年】美媒：鄧小平的地位被淡化

12月18日是中國改革開放40周年紀念日，美國有線電視新聞網（CNN）的報道稱，中共在宣傳上淡化了鄧小平的地位，在相關的展覽內容上習近平也放在比鄧小平更加突出的位置。

改革開放40周年的展覽在北京舉行，圖為展覽內有關鄧小平的內容。（多維新聞）

慶祝改革開放40周年大會將於12月18日上午10時在人民大會堂舉行，國家主席習近平將發表講話。中國對改革開放的重視可見一斑，而西方媒體也很關注中國的改革開放政策。美國有線電視新聞網的報道稱，北京日前舉行了改革開放40周年的展覽，每天都吸引了很多遊客，但是一些遊客注意到了這次展覽中的一些奇怪的事情，那就是習近平被放置在比鄧小平更加突出的位置。

香港科技大學的學者秦家驄說，在中國很多的博物館裏，鄧小平的畫像被撤掉，取而代之的是習近平父親的畫像。然後，鄧小平的畫像也會放置在遠一點的地方。他又稱：「習近平正在大幅遠離鄧小平改革開放的思想。」香港中文大學學者林和立則說：「我閱讀了習近平廣東4天行的所有講話。他竟然提都沒提鄧小平，我感到非常震驚。」

美國方面也質疑中國放棄了鄧小平改革開放的政策。白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）10月在接受霍士新聞採訪時表示，擔心中國朝著錯誤的方向前進，變為一個更加封閉和更加不自由的經濟體。他又稱鄧小平偉大的改革基本上被拋棄了。與此同時，美國副總統彭斯（Mike Pence）10月4日也曾高調地全面批評中國。他說，北京仍然口頭上在說「改革開放」，然而鄧小平的這個著名政策已經變得空洞。

（美國有線電視新聞網/多維新聞）